Suscríbete a
ABC Premium

LA ALBERCA

El delito de bajar impuestos

Para Yolanda Díaz, Andalucía merece ser castigada por aliviar la presión fiscal y por pensar distinto

Alberto García Reyes

Alberto García Reyes

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La vicepresidenta Yolanda Díaz no lo sabe porque el sectarismo es una patología que confunde la realidad con la opinión, pero su propuesta de no condonar la deuda a las comunidades autónomas que bajen impuestos es empíricamente totalitaria. Esta idea que tiene la izquierda guay ... de castigar a quienes tengan otra ideología está asumida por la sociedad con demasiada naturalidad y quizás ya es hora de rebelarse contra este insoportable supremacismo moral basado, por cierto, en la más estricta ignorancia. La jefa de Sumar ha exigido al Consejo de Ministros que el Estado sólo asuma la deuda de las autonomías que se comprometan a no bajar los impuestos de Patrimonio y Sucesiones, es decir, sólo tienen derecho a esta medida quienes cumplan su propio programa electoral. El atentado contra la libertad es mayúsculo, pero para esta caterva la libertad sólo es lo que ellos digan. Cualquier opinión distinta es presentada como obra del demonio, hija del mal o fruto del leviatán. El bien es propiedad exclusiva de esa izquierda analfabeta que confunde el estado con el partido. La vicepresidenta tampoco sabe que el fundamento de la democracia está en el respeto a las ideas contrarias. Porque, por esencia, los partidos políticos legales buscan el progreso colectivo aunque lo hagan con fórmulas distintas y a veces totalmente opuestas. No existe ninguna ideología superior, como defienden algunos tertulianos de palabra gruesa y formación endeble. Cierta izquierda ha conseguido acomplejar a cierta derecha con eso, pero basta con detenerse a pensar un poco para divisar el sectarismo infame de quienes se creen en posesión de la razón y asumen posturas mesiánicas para frenar las propuestas adversas usando, por supuesto, los recursos de todos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app