LA pasarela de Altadis es invasiva y, además, no está pensada para beneficiar a los sevillanos, sino a los clientes de un hotel. Vaya todo esto por delante. No me gusta esa pasarela. Pero que esta vez la Comisión de Patrimonio y yo hayamos coincidido, ... sus miembros con conocimiento de causa y yo sin él, no cambia mi opinión sobre el mal funcionamiento de este organismo y los problemas de seguridad jurídica que está generando en Sevilla. Esta ciudad tiene un problema muy grave con los tiempos. No progresa porque su burocracia es insoportable para cualquier inversor. Cuidado, esto no quiere decir que todo proyecto que venga respaldado con dinero tiene que ser apoyado. Lo que quiere decir es que un sistema administrativo que bloquea las tramitaciones y las demora hasta el infinito espanta a cualquier empresa que tenga la intención de implantarse en la ciudad, incluidas las que proponen planes que son indiscutiblemente desarrollistas. Es un contradiós que la Comisión de Patrimonio haya tardado tres años en pronunciarse sobre la pasarela de Altadis. Su veredicto podrá discutirse, debatirse, criticarse o apoyarse, pero sus tiempos no son dignos de la capital de Andalucía y cuarta ciudad de España.

Este debate lleva abierto muchos años y nadie le mete mano con seriedad. Como ciudad con una opulenta historia, Sevilla está sometida a un pulso constante entre la evolución y el inmovilismo y debe gestionarse bien ese péndulo para que no se pierda el equilibrio que permite conjugar el patrimonio milenario con la modernidad. Esta fue la controversia de las Setas de la Encarnación, un proyecto que estéticamente ha encajado bien y no ha supuesto una agresión de las dimensiones que algunos pregonaron. El Metropol ha sido un fracaso económico, un escándalo incluso, pero desde el punto de vista plástico o arquitectónico tiene defensores. Si se impusiese el criterio de los ultraconservacionistas, que los hay, no se habría construido la Plaza de España, que a comienzos del siglo pasado era un edificio gigantesco con un estilo, el regionalista, muy distinto del barroco imperante. Ahora, en cambio, ese lugar es motivo de orgullo. Y si se impusiese la opinión de los ultrarupturistas, ahora tendríamos que aguantarnos con una biblioteca en el Prado que habría invadido una zona verde esencial. Como en la política, los ultras siempre son residuales. Sin embargo, sí debemos escuchar a los conservacionistas porque velan por la custodia de esa proporción natural entre lo que la ciudad fue y lo que será. Y también hay que poner oído a los vanguardistas porque a veces sus proyectos pueden encajar bien con la idiosincrasia de este espacio. Nada puede ser blanco o negro. Basta con que haya un criterio unificado en el que se impidan los volantazos caprichosos. Y, sobre todo, es básico que el organismo que tiene que tomar esas decisiones sea diligente y resuelva los problemas en tiempo y forma. Lo que no es lógico es que la Comisión de Patrimonio dé permiso para el edificio horrible de la calle Santander y al edificio colindante de la Casa de la Moneda, conocido como el del Tesorero, le ponga multas por poner una bombilla en la puerta después de haber hecho una restauración en la que se recuperan con pulcritud todos los restos arqueológicos de la zona. Ahí falla algo. No es fácil de entender que un rascacielos privado junto al Centro pase la criba y una pasarela no. Pero más allá de cuestiones de fondo, no se pueden aceptar las de forma. Los procedimientos tienen que estar bien reglados para que cualquier persona o empresa que tiene la intención de llevar a cabo una iniciativa en Sevilla sepa a qué plazos se enfrenta. Esa es la única forma de hacer que la ciudad sea competitiva y aproveche todas las buenas oportunidades que se le presenten. El debate es sano y, por lo tanto, necesario. La mala gestión, no. Y en Sevilla lleva años cundiendo la sensación de que Patrimonio es una lotería. Si los inversores tienen que ponerle dos velas a su devoción para que la Comisión se pronuncie pronto y su dinero no se quede años bloqueado, en unos años habrá ciudades que nos adelantarán por la derecha. Y, por cierto, a ver si nos concienciamos de que lo que se haga bien hoy también será historia en el futuro.

