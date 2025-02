Lo peor de todo es que nos toman por tontos. Intentan contarnos que lo que vemos es mentira. Y tratan de colocarnos su mentira como un hecho empírico. Todos hemos visto a Pedro Sánchez largarse de Paiporta ante las protestas vecinales. Todos hemos visto quedarse ... a los Reyes y a Mazón aguantando el chaparrón. Todos escuchamos a la alcaldesa decir que entre los insurgentes había personas del pueblo y de fuera. Y todos comprobamos cómo la presentadora de TVE, con su consejo recién renovado, le decía a la alcaldesa: «Ha dicho usted muy claramente que eran todos de fuera». Gonzalo Miró, que ve nazis como la bruja Lola veía fantasmas, lo atribuye todo a un acto organizado de la ultraderecha. Las tropas organizadas de las redes sociales lo repiten hasta generar una sensación de que eso ha sido así. Porque han antepuesto el tacticismo político a la humanidad. La demoscopia va para ellos antes que los muertos. Así de crudo. Y ahora también nos intentan convencer, todos a una, de que Pedro Sánchez no dijo «si necesita más recursos que los pida», que eso también es un bulo de la ultraderecha. Insisto, nos toman por lelos. Ahí están los vídeos para mostrarnos la verdad incontrovertible.

En el cinturón metropolitano de Valencia no faltan camiones y grúas por culpa de la ultraderecha. Esto no es un problema de ideologías y muros, es una sencilla cuestión de gestión. España entera ha comprobado la incapacidad de Mazón, muy superado por los acontecimientos. Pero hay algo peor que la incompetencia, que es la vileza. La frase de Sánchez que sus secuaces dicen que no dijo, pero que dijo con todas sus letras —«si necesita más recursos que los pida»—, es una canallada injustificable. Su obligación como presidente del Gobierno era haber puesto desde el minuto uno toda la maquinaria estatal al servicio de la catástrofe, sin remilgos, sin cuentas políticas. Sánchez sólo ve oportunidades partidistas, como Gonzalo Miró nazis, en el drama colectivo. Para él la vida es un tablero del 'Stratego'. Por eso se najó de Paiporta al primer grito y luego ha puesto a la Guardia Civil a investigar un presunto motín de fachas, a TVE a difundirlo y a sus huestes a machacar las redes sociales con esa cantinela. Cuando las protestas son contra Mazón, habla el pueblo. Cuando son contra Sánchez, se trata de «elementos marginales» fachas. Si toda la energía que pone en el relato la hubiese gastado en mandar al Ejército, los vecinos se habrían abrazado a él. Pero la ola de indignación está directamente relacionada con la incompetencia del presidente de la Generalitat y con la maldad sanchista. A partir de ahora las gotas frías son de ultraderecha.

Es probable que este desastre sea el punto de inflexión de la presidencia de Sánchez. Porque cuando el barro cubre hasta la cintura, la gente no está para cuentos y posverdades. Por eso España abraza a los Reyes, iconos humanitarios de nuestro sistema, y apunta a los políticos con la máquina del fango. Literalmente.