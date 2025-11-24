La caída en picado del baño portátil desde la cima del puente del Centenario al carril reversible, con su correspondiente explosión de guano, es una metáfora que la realidad le ha regalado a esa obra maestra de la corrupción. El salpicón de estiércol resume en ... un solo golpe de olfato la historia que nos ha desvelado la UCO, pero que ya nos olíamos los sevillanos desde hace tiempo. El carril reversible siempre fue el paradigma de nuestra indolencia. El puente se estrechó durante la obra de la Expo a medida que iba bajando el presupuesto y con la chapuza de la vía central se escribió la mayor elegía al atasco jamás vista. Lo del cuñado de Cerdán es sólo la segunda parte de un vodevil. De hecho, si emulásemos a Lola Flores pidiendo una peseta a cada español para pagar su deuda con Hacienda y cada persona que se haya atascado alguna vez en ese puente pusiese un euro, la comisión llevaría pagada una década. Esa ratonera sólo ha encontrado escapatoria con la invención del GPS. No hay nadie que antes de pasar el puente no ponga la pantallita en el coche para ver cómo está la cosa y tirar por otro sitio. Ahí arriba, desde donde se contempla todo el Aljarafe a un lado y hasta Carmona hacia el otro, ha habido divorcios, enamoramientos, ayunos forzados, ventas de empresas, motores gripados, funerales de embragues y apasionados besos de parachoques. El tiempo en la cumbre del puente del Centenario es como una media verónica de Curro: no termina nunca. Por eso durante años se extendió una teoría por Sevilla que decía que el carril que le falta se lo había metido alguien en el bolsillo. Y ahora el cuñado de Cerdán ha venido a ponerle nombre a la leyenda.

El cuñadismo es una unidad de medida de nuestro progreso cuyo creador es Juan Joya el 'Risitas', que en paz descanse. Luego llegó Ramiro, el cuñado del comandante Lara, que le hacía fotocopias a los folios en blanco para tener más. Pero el origen de este movimiento está en las carcajadas de aquel sevillano de precaria dentadura sometiéndose a las preguntas de Quintero. Y de ahí hemos llegado al secretario de organización del PSOE, muñidor de los acuerdos de investidura con los afables demócratas de Bildu y Junts, invitado habitual a la caseta de Feria de 'Los Mimoga', aquella que pasó a manos de un concejal socialista por la vía sueca y en la que bailaron viejos comisionistas como los de Fitonovo. La Paqui, su mujer, tan aficionada según las revelaciones judiciales a «gastar y gastar», enseñó a Santos Cerdán las cosas verdaderas de Sevilla y el todopoderoso hacedor del aparato sanchista terminó colocando a su cuñado en una subcontrata del puente del Centenario que facturó 1,8 millones de euros. Qué genio hay que ser para generar con un solo empleado tamaña rentabilidad. Y la realidad final es que el puente sigue en obras hasta no se sabe cuándo, los atascos continúan siendo entrañables y la mierda salpica al PSOE mientras el virrey excarcelado se parte con nosotros: «Cuñaaaao, que me meo».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión