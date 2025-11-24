Suscríbete a
Alberto García Reyes

La caída en picado del baño portátil desde la cima del puente del Centenario al carril reversible, con su correspondiente explosión de guano, es una metáfora que la realidad le ha regalado a esa obra maestra de la corrupción. El salpicón de estiércol resume en ... un solo golpe de olfato la historia que nos ha desvelado la UCO, pero que ya nos olíamos los sevillanos desde hace tiempo. El carril reversible siempre fue el paradigma de nuestra indolencia. El puente se estrechó durante la obra de la Expo a medida que iba bajando el presupuesto y con la chapuza de la vía central se escribió la mayor elegía al atasco jamás vista. Lo del cuñado de Cerdán es sólo la segunda parte de un vodevil. De hecho, si emulásemos a Lola Flores pidiendo una peseta a cada español para pagar su deuda con Hacienda y cada persona que se haya atascado alguna vez en ese puente pusiese un euro, la comisión llevaría pagada una década. Esa ratonera sólo ha encontrado escapatoria con la invención del GPS. No hay nadie que antes de pasar el puente no ponga la pantallita en el coche para ver cómo está la cosa y tirar por otro sitio. Ahí arriba, desde donde se contempla todo el Aljarafe a un lado y hasta Carmona hacia el otro, ha habido divorcios, enamoramientos, ayunos forzados, ventas de empresas, motores gripados, funerales de embragues y apasionados besos de parachoques. El tiempo en la cumbre del puente del Centenario es como una media verónica de Curro: no termina nunca. Por eso durante años se extendió una teoría por Sevilla que decía que el carril que le falta se lo había metido alguien en el bolsillo. Y ahora el cuñado de Cerdán ha venido a ponerle nombre a la leyenda.

