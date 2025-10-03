Suscríbete a
El SAS necesita una criba

El fallo en la detección del cáncer de mama es muy grave porque un enfermo nunca es una estadística

Alberto García Reyes

EL lamentable fallo sistémico del Servicio Andaluz de Salud en el cribado del cáncer de mama exige la depuración de responsabilidades de manera inmediata. No hace falta aclarar que el error ha sido involuntario, que afecta a un porcentaje muy bajo de mujeres y que ... el programa de citaciones de la Junta de Andalucía ha logrado parar a tiempo miles de casos. Eso ya lo sabemos. Pero en la misma lógica que robar un euro, uno solo, es intolerable, también lo es errar en la mamografía de una sola mujer. La sanidad pública no puede nunca explicarse con estadísticas. Porque un enfermo no es un número. A los médicos les ocurre como a los jueces: es lógico que para ellos cada paciente o cada procesado sea un asunto profesional, pero para los afectados está en juego su vida. Un error en una condena privativa de libertad no puede despacharse con un porcentaje con el que se intenta demostrar que son pocos casos. Un fallo en el sistema de salud que puede tener como consecuencia una muerte no se justifica nunca con datos. Esto es fácil de entender. ¿Qué pasaría si la estadística le tocase directamente a la persona responsable de esta gestión pública? ¿Vería ahí simplemente un número? La respuesta es obvia.

