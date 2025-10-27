EL uso de las mujeres enfermas de cáncer con fines electorales es repugnante. Por eso la asociación Amama debe reunirse con el gobierno andaluz cuanto antes. Tiene en su mano la posibilidad de trasladar a la Junta cara a cara los problemas que ha detectado ... en el cribado de las mamografías para que se arregle el fallo a la mayor brevedad. Sin embargo, ha decidido dilatar esta reunión para dar prioridad a la pancarta y se ha delatado con sus declaraciones: «Pondremos reclamaciones hasta que hundamos el SAS». Queda clara la intención de su denuncia sobre el supuesto borrado y manipulación de los informes clínicos. En esta historia hemos llegado al peligroso punto de dar más valor científico a lo que dice el paciente que a lo que dice el médico. La exconsejera de Sanidad con el PSOE Marina Álvarez, que actualmente es jefa de Radiodiagnóstico del Hospital Reina Sofía de Córdoba, ha explicado la polémica con toda nitidez: «En Andalucía, la mamografía por cribado se lleva a cabo por dos radiólogos para mejorar la sensibilidad, tal y como recomienda la Unión Europea. Esta información, junto a las imágenes de la paciente, queda archivada en su historial clínico y está disponible para cualquier facultativo o para la propia paciente si quiere disponer de las mismas». También ha sido clara la coordinadora de Unidad de Mama Hospitalaria en el SAS, Mercedes Acebal: «Es imposible borrar o modificar la imagen de una prueba diagnóstica. Estén tranquilas; están en buenas manos y con todas las garantías. El cribado en Andalucía es muy garantista». Y por si no fuese suficiente, el informe de la Sociedad Española de Oncología sobre cobertura del cáncer de mama asegura que Andalucía es una de las comunidades que a más mujeres atiende. Pero la verdad no importa.

La hipótesis que ha lanzado la oposición, con el PSOE especialmente en cólera, es que la posibilidad de que se hubiesen borrado las mamografías es suficiente para que todo el gobierno de la Junta de Andalucía dimita. Esta matraca la han repetido durante estos días por todas las tertulias de la televisión pública sus activistas, con el muy docto Gonzalo Miró a la cabeza de las soflamas. De manera que la denuncia contra la mujer de Pedro Sánchez era una patraña porque venía de recortes de prensa y esta del cribado contra Juanma Moreno es el evangelio. Así funciona esto. Por eso es tan importante que cada uno cumpla su papel con rigor y honestidad, sin juicios populares ni acusaciones sin pruebas. Lo serio es escuchar a los expertos y esperar a que la Justicia se pronuncie. Pero, ¿para qué desperdiciar la oportunidad de expandir un bulo que debilite al contrario? Eso es lo que tiene que combatir Amama cumpliendo su función, que es velar por la buena prevención del cáncer de mama, no hacer política en una manifestación inflada por sindicatos y autobuses pagados por alcaldes socialistas. No todas las asociaciones tienen la oportunidad de sentarse con el consejero. Ahora su presidenta, Ángela Claverol, lo tiene fácil: credibilidad o campaña electoral.

