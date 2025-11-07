Suscríbete a
ABC Premium

La cocinera de TVE

La falsa sanitaria entrevistada por TVE nos lleva a una reflexión profunda: ¿nos interesa la verdad o el relato?

TVE presenta como médico a una cocinera para criticar a Juanma Moreno

La cocinera de TVE
Alberto García Reyes

Alberto García Reyes

Esta funcionalidad es sólo para registrados

LA burda manipulación que se está haciendo del fallo del cribado del cáncer de mama en TVE provoca tristeza. El error de la Junta de Andalucía fue grave. Pero el uso de falsos médicos en la televisión pública española es bochornoso. El caso de la ... liberada sindical que salió ataviada con bata blanca en el programa 'Mañaneros' de TVE para arremeter contra Juanma Moreno merece una reflexión profunda.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app