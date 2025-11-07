LA burda manipulación que se está haciendo del fallo del cribado del cáncer de mama en TVE provoca tristeza. El error de la Junta de Andalucía fue grave. Pero el uso de falsos médicos en la televisión pública española es bochornoso. El caso de la ... liberada sindical que salió ataviada con bata blanca en el programa 'Mañaneros' de TVE para arremeter contra Juanma Moreno merece una reflexión profunda.

Quizás lo menos importante es que el Servicio Andaluz de Salud haya denunciado a esta susodicha por usurpación de funciones públicas e injurias. Lo más preocupante es que la televisión pública la colocase en pantalla sin haber hecho la menor comprobación previa sobre su verdadera identidad, lo que facilitó que esta mujer, cuyo puesto real había sido durante más de dos décadas el de cocinera en un hospital y luego se reconvirtió en administrativa, lanzase toda clase de acusaciones contra la gestión política de la sanidad andaluza haciéndose pasar por sanitaria. ¿No encontraron ningún médico real que dijese lo que les interesaba? Da pavor pensar que el relato se pueda construir de una forma tan grosera, con absoluto desprecio a la verdad, en favor de un determinado interés electoral.

La propia denunciada ha reconocido en el mismo programa que fue cocinera durante 20 años y que desde 2021 está contratada como administrativa, pero lejos de rectificar, el presentador de 'Mañaneros', Javier Ruiz, ha arremetido contra ABC exhibiendo un papel que este periódico ya había revelado en su primera información y modificando sutilmente el cargo de la entrevistada. Ahora es 'personal hospitalario'. Ha olvidado que la interpeló hasta en tres ocasiones como médico sin que ella le rectificara y que fue presentada en los rótulos del programa como sanitaria. Ni los cocineros ni los administrativos de los hospitales son sanitarios. Es así de sencillo todo.

El periodismo es un oficio noble cuando se ejerce con integridad. Pero estamos en una coyuntura de frentismo en la que hay activistas repartiendo carnés de periodistas mientras vulneran los códigos deontológicos más elementales. Una cosa es la posición editorial de un medio y otra cosa es usar un falso médico para que diga el titular más conveniente. Los periodistas cometemos errores porque somos personas, pero todos los compañeros de todos los medios que hacen su trabajo con honestidad intentando revelar verdades que los poderes quieren ocultar merecen un respeto y ganan credibilidad cuando rectifican.

Se puede entender que esta cocinera del Servicio Andaluz de Salud reconvertida en administrativa y liberada sindical haya engañado a TVE poniéndose una bata blanca y que el medio haya confiado en su veracidad, pero después de la denuncia en la que se ha destapado el verdadero trabajo de la entrevistada sólo cabe una respuesta por parte de la cadena: pedir disculpas. La manipulación debe ser combatida para que el caso real, que es el grave fallo del cribado, no acabe pareciendo también una mentira.