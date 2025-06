El patrimonio se cuida usándolo. Una casa abandonada, sin vida, está abocada al desconchón, a la humedad, a la decadencia. En cambio, un palacio habitado es un museo. Este debate afecta directamente a controversias como la de la proliferación de los pisos turísticos en el ... centro de las ciudades. En el platillo izquierdo de la balanza podemos colocar pesas como la diáspora de vecinos o la conversión de los cascos históricos en parques temáticos. Pero en el derecho se puede colocar la de la recuperación arquitectónica de un montón de edificios que estaban abocados al abandono y, por lo tanto, a ofrecer una imagen decadente del corazón de Sevilla. Es obvio que lo ideal es encontrar el equilibrio entre ambas cosas, pero nada es malo ni bueno del todo hasta que no se analiza con verdadera profundidad. Y el caso del festival Icónica en la Plaza de España es el paradigma de una perfecta gestión. Lo que ha hecho el empresario sevillano Javier Esteban es para quitarse el sombrero. Algunos detractores se empeñan en observar un peligro para el monumento de Aníbal González que no existe. Al contrario. Gracias a Icónica el Ayuntamiento está recaudando una cantidad que revierte directamente en el mantenimiento y conservación de ese patrimonio. La propia promotora tiene en nómina a dos expertos que velan por el respeto a ese legado histórico. Y, si esto no era suficiente, la programación ha dado valor añadido a un escenario único en el mundo que proyecta la imagen de Sevilla fuera con un sello de excelencia.

El triunfo de Icónica consiste, en primer lugar, en haber dado vida cultural a una plaza hasta ahora dedicada exclusivamente al turismo. El festival ha conseguido que los sevillanos se reúnan junto a la fuente y bailen dentro de ese semicírculo de ladrillos que Aníbal González concibió como un abrazo de Sevilla a América en la Exposición del 29. Y ha logrado también que muchos visitantes hayan tenido la duda de si la entrada les ha merecido más la pena por el artista que venían a ver o por el escenario. El trabajo de iluminación que tanto lustre da a las torres, el sonido, el ambiente anterior y posterior a los conciertos y la exquisita organización promueven una idea de Sevilla vinculada a la calidad extrema, al buen gusto, a una oferta cultural que no tiene nada que envidiarle a la de ninguna gran capital. Y todo esto lo ha hecho un joven emprendedor valiente que se ha jugado los cuartos en defensa de ese talento del que tanto debemos enorgullecernos los sevillanos. En las pantallas del escenario se exhibe una colección de fotos de grandes artistas sevillanos, principalmente flamencos, que resumen perfectamente la extraordinaria relación que tienen aquí la tradición y la vanguardia. Ver a la Niña de los Peines en un concierto de Leiva es la demostración de que esta ciudad es también invencible en su patrimonio cultural. Y de que ha habitado su pasado con la intención de legarlo al futuro, de darle vida eterna a la Sevilla icónica que entra por los ojos, por el paladar, por el oído. Por los huesos.

