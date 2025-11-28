El sanchismo es un engendro concebido en Andalucía por el antisusanismo y su primer padrino fue Francisco Toscano, más conocido como Quico, histórico alcalde de Dos Hermanas e inveterado muñidor del aparato socialista andaluz en la sombra. Cuando Pedro Sánchez inició su reconquista tras la ... crisis de 2016, simbolizada por el aforismo «yo soy la única autoridad» promulgado por Verónica Pérez a las puertas de Ferraz, tuvo que acoger en su proyecto a todos los defenestrados del partido, unos por exigüidad intelectual, otros por parvedad moral y otros tantos por animadversión atávica a Susana Díaz, como Alfonso Rodríguez Gómez de Celis o el susodicho Toscano, que era el único de todo el nuevo frente con poder institucional. Es decir, el sanchismo es un proyecto que se gestó con algunos retales del viejo aparato y que cogió volumen a través de los desechos regionales, como era el caso de Ábalos en Valencia y Santos Cerdán en Navarra. Por eso aquellos escuderos se entregaron en cuerpo y alma. Era su única opción de salir del ostracismo. Esa es la historia del Peugeot, cuyo kilómetro cero fue Dos Hermanas. Toscano puso todos los medios a su alcance para facilitar la campaña de Sánchez en 2017 y se exhibió, frente al poder que todavía mantenía Susana Díaz en Andalucía, como el gran impulsor del nuevo PSOE. El primer mitin se celebró en la ciudad nazarena y a partir de ahí el Peugeot se puso a hacer kilómetros por toda España para recuperar Ferraz.

Uno de los participantes más activos en aquellos actos del sanchismo embrionario fue Francisco Salazar, exalcalde de Montellano al que Toscano había sumado a la causa. Basta con repasar la hemeroteca para comprobar la omnipresencia de este socialista sevillano en el entorno de Sánchez en aquella época. Salazar hizo piña con Celis y Cerdán para construir una nueva ilusión en la izquierda española, por lo que con el tiempo se acabó trasladando a Madrid. Y ahí es donde saltó la liebre. El alcalde de Dos Hermanas lo había contratado como técnico del Ayuntamiento y, según el portavoz de IU en la localidad, Salazar nunca fue visto trabajando por allí. Ahora la UCO investiga, a raíz de una denuncia de Vox, si estuvo cobrando un sueldo municipal mientras en realidad trabajaba en Ferraz, lo que supondría una manera de financiar aquellas primarias sanchistas con dinero público. Las diligencias siguen su curso y pronto saldremos de dudas, pero en cualquier caso es seguro que la aventura del Peugeot abrió una de las guerras internas más sucias que ha habido en el PSOE porque, después de que se destapara el escándalo de Cerdán, una corriente tapada del partido movió los hilos para filtrar que varias empleadas acusaban a Salazar de acoso sexual. Nunca supimos qué empleadas eran y nunca el PSOE, tan feminista, llevó el caso a los tribunales. Pero aquello sirvió para frenar su nombramiento en la Secretaría de Organización. Y ahora su padrino Toscano, ya retirado, tendrá que dar explicaciones ante un juez sobre cómo lo colocó. Conclusión: los antisusanistas están conociendo el antisanchismo.

