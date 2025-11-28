Suscríbete a
ABC Premium

La alberca

El cisma Salazar

El sanchismo fue engendrado por el antisusanismo y parido en Dos Hermanas, kilómetro cero del Peugeot

Alberto García Reyes

Alberto García Reyes

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El sanchismo es un engendro concebido en Andalucía por el antisusanismo y su primer padrino fue Francisco Toscano, más conocido como Quico, histórico alcalde de Dos Hermanas e inveterado muñidor del aparato socialista andaluz en la sombra. Cuando Pedro Sánchez inició su reconquista tras la ... crisis de 2016, simbolizada por el aforismo «yo soy la única autoridad» promulgado por Verónica Pérez a las puertas de Ferraz, tuvo que acoger en su proyecto a todos los defenestrados del partido, unos por exigüidad intelectual, otros por parvedad moral y otros tantos por animadversión atávica a Susana Díaz, como Alfonso Rodríguez Gómez de Celis o el susodicho Toscano, que era el único de todo el nuevo frente con poder institucional. Es decir, el sanchismo es un proyecto que se gestó con algunos retales del viejo aparato y que cogió volumen a través de los desechos regionales, como era el caso de Ábalos en Valencia y Santos Cerdán en Navarra. Por eso aquellos escuderos se entregaron en cuerpo y alma. Era su única opción de salir del ostracismo. Esa es la historia del Peugeot, cuyo kilómetro cero fue Dos Hermanas. Toscano puso todos los medios a su alcance para facilitar la campaña de Sánchez en 2017 y se exhibió, frente al poder que todavía mantenía Susana Díaz en Andalucía, como el gran impulsor del nuevo PSOE. El primer mitin se celebró en la ciudad nazarena y a partir de ahí el Peugeot se puso a hacer kilómetros por toda España para recuperar Ferraz.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app