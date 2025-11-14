POR primera vez en 520 años de historia, una mujer se pondrá el birrete negro de la Universidad de Sevilla. Carmen Vargas tiene por delante muchos retos para seguir incrementando la excelencia de la institución y para implicar a los alumnos en las siguientes elecciones ... tras haberse implantado por fin el sufragio universal. Pero esta catedrática de Microbiología tiene ya a sus espaldas una de las mayores victorias de la igualdad en nuestra tierra. Desgraciadamente, todavía sólo el 23% de las cátedras de la Universidad de Sevilla están ocupadas por mujeres. Y aún hay muchos techos de cristal intactos en el mundo académico que de manera natural deben ir rompiéndose. Por eso la nueva rectora es, además de la máxima responsable de la gestión de la primera universidad de Andalucía, un símbolo del desarrollo social. Carmen Vargas será estudiada en el futuro como hoy se pondera a las grandes pioneras sevillanas, que incluso han sido objeto de una exposición comisariada por Consuelo Flecha García, catedrática emérita de Historia de la Educación e investigadora honoraria de la institución. En esta exposición muchos descubrimos que las primeras dos matrículas de alumnas en la Universidad de Sevilla se realizaron en el curso 1889-1890, casi cuatrocientos años después de su fundación. Estas dos mujeres que derribaron uno de los muros sociales más altos de la historia se llamaban Antonia Monreal Andrés, que ingresó en la Facultad de Medicina, y María Blanca de Lucía Ortiz, que entró en Farmacia. Antonia Monreal se licenció en 1896 como la primera médica de Andalucía. Tras ellas se matricularon Cecilia García de Cosa, número uno de su promoción, que estudió entre 1923 a 1926 y se convirtió en una de las primeras médicas de la Marina mercante española, y Ticiana Iturri Landajo, que inició sus estudios en 1920. Los datos son muy importantes porque demuestran dos cosas: lo mucho que tardaron las mujeres en acceder a los estudios universitarios y lo que se ha evolucionado en el último siglo. La gran revolución social de nuestra época es la femenina.

Para la historia han quedado también los casos de Carmen y Carolina Bono Huerta que, tras estudiar Derecho, opositaron y consiguieron ingresar en el Registro de la Propiedad, el de la filósofa Ángela de Castro Bravo o, en el terreno de las ciencias, el de Isabel Ovín Camp, primera Química en España, y María Teresa Salazar Bermúdez. Amparo Rubiales, María Ángeles Rebollo, María Serrano Fernández, Cinta Canterla o María Inmaculada Rodríguez-Cunill, que es la primera catedrática de Pintura, son otros ejemplos de esta conquista. Pero el camino que queda por delante hasta la igualdad verdadera aún es largo. Porque las mujeres no necesitan cuotas para estar en los grandes puestos, necesitan poder competir en las mismas condiciones para que quede claro, como es el caso de Carmen Vargas, que están ahí por su talento, con el que han tenido que ganar una de las batallas más difíciles de la historia. Enhorabuena, rectora. Gaudeamus igitur.

