la alberca

¡A la calle, enchufados, a la calle!

Un sindicato defendiendo a colocados por un partido político es el mejor retrato de las miserias de un régimen

Alberto García Reyes

Alberto García Reyes

EL sindicato de enchufados anda por las redes atacando a ABC por haber publicado el atestado de la UCO que constata la colocación arbitraria y contra «los principios normativos de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que deben regir en la contratación pública» de hasta 85 ... personas en la Faffe, 23 de ellas además sin la titulación necesaria para los puestos que han ocupado durante nada menos que 15 años. Ya es bastante curioso que los enchufados tengan un sindicato que quién sabe si está formado por alguno de los beneficiados que señala la Guardia Civil. Pero aún más sorprendente es que estos supuestos sindicalistas se dediquen a defender a personas que, según la investigación judicial, entraron por afinidad política en un organismo al que no pudieron acceder otros trabajadores con mejor preparación. El mundo al revés. Pero vivimos en la fantasía de los favores prestados. La lucha por los derechos de los trabajadores está pervertida por un sistema subsidiado que ha distorsionado todos los principios. Lo normal sería que las organizaciones sindicales se fajaran para impedir los privilegios nepotistas. De ahí tendrían que venir las denuncias contra los caciques que cuelan a sus amigos y su familia en las instituciones que pagamos todos porque esos enchufes cortan el paso a mucha gente que se ha dejado las pestañas formándose y que, sin embargo, es adelantada en los procesos de selección por cenutrios de la aristocracia gobernante. ¿Pero cómo va a perseguir eso una casta que le debe la vida a esos caciques?

