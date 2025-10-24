EL sindicato de enchufados anda por las redes atacando a ABC por haber publicado el atestado de la UCO que constata la colocación arbitraria y contra «los principios normativos de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que deben regir en la contratación pública» de hasta 85 ... personas en la Faffe, 23 de ellas además sin la titulación necesaria para los puestos que han ocupado durante nada menos que 15 años. Ya es bastante curioso que los enchufados tengan un sindicato que quién sabe si está formado por alguno de los beneficiados que señala la Guardia Civil. Pero aún más sorprendente es que estos supuestos sindicalistas se dediquen a defender a personas que, según la investigación judicial, entraron por afinidad política en un organismo al que no pudieron acceder otros trabajadores con mejor preparación. El mundo al revés. Pero vivimos en la fantasía de los favores prestados. La lucha por los derechos de los trabajadores está pervertida por un sistema subsidiado que ha distorsionado todos los principios. Lo normal sería que las organizaciones sindicales se fajaran para impedir los privilegios nepotistas. De ahí tendrían que venir las denuncias contra los caciques que cuelan a sus amigos y su familia en las instituciones que pagamos todos porque esos enchufes cortan el paso a mucha gente que se ha dejado las pestañas formándose y que, sin embargo, es adelantada en los procesos de selección por cenutrios de la aristocracia gobernante. ¿Pero cómo va a perseguir eso una casta que le debe la vida a esos caciques?

El actual gobierno de la Junta de Andalucía ha tardado demasiado en despedir a esta patulea que ha logrado vivir de nuestros impuestos durante tres lustros y que, como acredita la UCO, tiene menos papeles que una liebre para hacer un trabajo mínimamente solvente. Es decir, hemos estado apoquinando una injusticia contra los que se quedaron fuera de las contrataciones y contra nosotros mismos, que hemos recibido un servicio prestado por ineptos. Pero nunca es tarde si la dicha es buena. Porque esas vacantes podrán ser cubiertas ahora por jóvenes acreditados en virtud de las reglas de igualdad y libre concurrencia. Lo realmente justo sería pleitear la devolución de los emolumentos recibidos por esta casta, pero a veces la justicia y la legalidad no coinciden, así que al menos podremos celebrar que han dejado sus sillas libres para quienes de verdad las merezcan. Y también debemos incidir, por dignidad y por pudor, en que quienes promovieron contrataciones con el único requisito de presentar el carné del partido o el libro de familia representan la podredumbre política, el atraso social y la miseria moral. El sindicato de la Faffe puede desgañitarse contra ABC si le place, pero aquí vamos a seguir apoyando a los trabajadores de verdad, a los que acceden a los puestos públicos sin padrino. Y vamos a pregonar siempre la defensa de la igualdad de oportunidades: ¡A la calle, enchufados, a la calle!

