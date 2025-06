Los que llegan al Consejo de Ministros en una furgoneta Buzz tocando la guitarrita están ahumados con la idea del antimilitarismo como sinónimo de la paz. Este es el 'argumentum ad verecundiam' de esa izquierda guay, mitológicamente superior, que nos enseña cada día a ser ... mejores personas en el taller 'Cultura de paz y solidaridad feminista internacional' o en el curso universitario de 'Noviolencia'. Pero la falacia es de tal envergadura que los viajeros de la susodicha furgoneta Volkswagen serían los primeros en abrazarse a un soldado cuando a algún tirano se le antojase dejar caer un puñado de misiles sobre su terruño. Ellos promueven una oclocracia barata en la que el gasto en defensa se percibe como una aberración fascista porque los estribillos de la playita lo simplifican todo. Plantean dilemas primarios, casi prehomínidos, a problemas excepcionalmente complejos. Por ejemplo, estos mesías asocian la paz a la libertad, que es una patraña naíf. ¿Cuántos países hay en estos momentos sin guerra en los que los ciudadanos están oprimidos? Para empezar, todos los que están dirigidos por sus ídolos revolucionarios. El bienestar que tanto canturrean comienza por la seguridad. Pero esta premisa tan básica queda muy lejos de las letanías de esta tropa que viene a arreglar el mundo haciendo yoga.

El problema, sin embargo, no está en los viajeros gubernamentales de la Buzz, sino en el presidente del Gobierno, que se pliega al populismo poniendo en riesgo las alianzas estratégicas de España frente al delirio bélico actual. El papelón de Sánchez en la falsa rueda de prensa del domingo es para estudio en una convención de Psicología, no ya porque anunciase ante un aforo vacío, haciendo incluso presuntos saludos a las butacas, un acuerdo con la OTAN tras una «negociación bilateral» que en realidad había sido un cruce de cartas, sino porque la epístola que le había enviado este organismo no decía lo que él dice que decía. Se estaba fabricando un balón de oxígeno en plena asfixia judicial que se le iba a pinchar a las pocas horas. Pero quién dijo miedo. Si un fiscal general puede ser investigado por borrar pruebas y un ministro de Justicia por falso testimonio, ¿cómo no va a poder un presidente simular una insurgencia pacifista para los votos de sus socios? El secretario de la OTAN, Mark Rutte, ya le ha dicho que no vivimos en Happyland y que las bombas explotan de verdad, pero Sánchez necesita a la pandilla de la furgoneta y por eso se postula como resistencia internacional al trumpismo, siendo él una mala imitación, porque bajo ese perfil de estratega de la izquierda mundial soslaya el galimatías de sus problemas domésticos. Y si a todo eso le sumamos la mediación de Zapatero, ese prohombre amigo de Maduro, apaga y vámonos.

Esto es lo que hay. Bienvenidos a Happyland, el paraíso de progresía pacifista, pero vayan rezando con que a ningún loco le dé por apuntar a España, que verán dónde va a acabar la guitarrita.