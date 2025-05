La ausencia de la vicepresidenta del Gobierno, diputada por Sevilla, secretaria de organización del PSOE andaluz y candidata in pectore a la Junta de las fiestas de Sevilla sólo puede tener una explicación: le ha fallado el AVE. No hay nadie mejor que ella para ... detallar a su Gobierno lo que está haciendo mal en este caos ferroviario que, según el ministro Puente, es culpa de un sabotaje, de un robo de cables, de un problema técnico en un tren, pobrecito mío, o del sursuncorda. Él es una víctima más de esta confabulación de la fachosfera. Porque aquí todo lo malo que pasa es fango de la ultraderecha o un bulo. Como en este caso lo del bulo no cuela porque la gente ha sufrido en primerísima persona el desastre, optemos por el fango. El caso es que Montero no ha podido llegar a la Semana Santa ni a la Feria con la faltita que le hace tener contacto con su electorado a tenor de lo que están diciendo las encuestas, que por ahora no rulan. Están más paradas que los AVE. Podría decirse que las aspiraciones del PSOE para recuperar la Junta de Andalucía se han quedado a oscuras en algún lugar de la Mancha. Porque Montero, que es de Triana, habría venido a la Semana Santa y a la Feria seguro. Y el tren le ha hecho perder unos votos de oro.

Tiene ahora la jefa de los socialistas andaluces una razón de peso para protestarle a Sánchez por lo que está pasando en Transportes. Que no puede ser que las trotaconventos de Ábalos estuviesen ocupando en Adif el puesto de algún ingeniero. Que las auditorías internas de Puente son del tebeo. Que a ver si el ministro suelta ya el teléfono y se pone a arreglar las vías... Tiene motivos la vicepresidenta para sentarse en el Consejo de Ministros y dar un manotazo en la mesa. «¡Que me he perdido la Feria, señores!». A lo mejor este es el contexto ideal para analizar las consecuencias de promover un sistema clientelar con puertas giratorias. No se puede poner al frente de las instituciones a exministros, compañeros del equipo de baloncesto, alcaldes que perdieron las elecciones en sus ciudades, hermanos, amigos del colegio y otros invitados a las fiestas ibicencas. Porque España se apaga, los trenes se paran, las notificaciones no llegan, los golpistas se fugan, el Constitucional pierde su crédito, el fiscal general se sienta ante un juez y el ministro destituido acaba publicando los mensajes privados del presidente. Montero lo tiene a huevo para poner freno a todo esto porque ella lo está sufriendo en sus propias carnes. Es imposible que con el AVE permanentemente averiado pueda ella ejercer de lunes a viernes de vicepresidenta y ministra de Hacienda y bajarse los fines de semana a Andalucía para levantar las encuestas. A ver si van a pensar en Ferraz que ella no tira. No sería justo. Porque no se puede hacer campaña electoral a través de un plasma, hay que pisar el terreno, gastar suela de zapato, acercarse al pueblo, oler el ambiente. Así que aunque sólo sea por su partido, señor Puente, arregle esto como sea, que se la están dejando botando a Juanma Moreno.

