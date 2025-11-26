Suscribete a
todo irá bien

Yo tampoco me arrepiento

Juan Carlos, con todas sus virtudes y todas sus faltas, me parece uno de los mandatarios más interesantes que ha tenido España

Las guerras se ganan

Un puente sobre los muertos

Salvador Sostres

El Rey Juan Carlos ha dicho que no se arrepiente de lo que hizo y yo digo que tampoco me arrepiento de que fuera mi Rey. Ni lo juzgo ni siento por él nada que no sea un profundo agradecimiento. Me gusta Juan Carlos, me siento privilegiado de ser su súbdito ... y pienso que a las personas hay que tomarlas enteras, y no por partes. Y el Rey entero, con todas sus virtudes y todas sus faltas, me parece uno de los mandatarios más interesantes que ha tenido España. Me gusta, claro que me gusta Juan Carlos. Y ni reniego de él, ni me siento nadie para establecer juicios sobre sus aspectos más mundanos. Un rey no es un ciudadano. Un rey es Historia tensada con la eternidad y aborrezco esta moda tan espantosa de pedir a la Historia que se disculpe por los siglos.

