Cuando mi hija sea mayor, ¿tendrá que rendir cuentas por mis artículos? Yo siempre me sentiré responsable de lo que ella diga y haga pero al revés no es razonable. Pedro Sánchez se equivoca queriendo prohibir la prostitución, e incluso presentándose como el que ... va a erradicar la corrupción, porque siempre habrá más putas y ladrones que –y ya es decir– socialistas. Pero no tiene ningún sentido reprocharle los negocios de su suegro.

La derecha tiene problemas porque cuando no gobierna se pone histérica. Y una derecha histérica en un país con la historia de España parece facha. No digo que lo sea, digo que lo parece, por lo menos al grueso de los electores, que en el mejor de los casos son de centro. Aznar no pareció facha cuando gobernó pero antes de llegar al poder eran batasunas sus arengas contra los GAL y desde que lo dejó anda descompensado de litio. Rajoy fue junto a Felipe el mejor presidente que hemos tenido en democracia pero tuvo tardes más acertadas que las que dedicó a recoger firmas contra el 'Estatut'. La derecha española gobierna bien y hasta muy bien; es razonable, comete por supuesto errores pero al final el balance suele ser bueno, equilibrado, ajustado a la realidad y sin idealismos estériles. Pero en la oposición dilapida este patrimonio con un lenguaje prebélico que la desprestigia y la aleja de su objetivo. ¿Alguien cree en serio que el suegro del presidente puede ser un argumento electoral? Los que nos hemos cansado de escribir que es sucio, bajo y rastrero usar al novio de la presidenta Ayuso como arma arrojadiza contra ella por algo que nada tiene que ver con su acción de gobierno no podemos ahora caer en la misma vulgaridad. Otra cosa son los casos que afecten al cargo político, como parece ser el del hermano del presidente y podría ser –no hay todavía nada irreversible que haya sido probado– el de su esposa. Pero ir a por el suegro es ese insufrible tic que tiene a veces la derecha de recurrir al tirón de bolso sin entender que ensuciar hoy el debate público porque sientes que tienes como prisa te comportará desastres de efecto retardado. Tampoco es que la izquierda pueda dar grandes lecciones en este sentido pero la derecha tiene que ir con más cuidado porque España es un país de centro-izquierda y para que el PP pueda gobernar tranquilo necesita activar a los suyos, evitar las fugas hacia su extremo, que le voten algunos socialistas moderados y que los más jacobinos se queden en casa. Y aunque es cierto que el nazismo, el fascismo y el falangismo son ideas socialistas, computan increíblemente en el debe derechista, y sólo falta mentar al suegro que no toca para que con un poco de estridencia desfigurada se pongan a bailar los fantasmas y parezcan verdad las más diabólicas patrañas.

