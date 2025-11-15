Suscribete a
Salvador Sostres

La batalla del proceso independentista se ganó en tres tiempos: los golpistas no pudieron y se dieron cuenta de que no podían; los golpistas fueron enjuiciados, condenados y encarcelados; los golpistas fueron indultados o amnistiados.

Las personas y los países importantes perdonan. Perdonan aunque ... no les pidan perdón. Perdonan y no porque el otro lo merezca sino porque su naturaleza es compasiva y magnánima. No olvides que el perdón es lo divino y que errar a veces suele ser humano. Da lo mismo si Puigdemont vuelve o se queda para siempre como un payés errante en Bélgica. Es irrelevante para el PSOE, que ya ha hecho lo que tenía que hacer, y es irrelevante para el PP, que incluso antes de llegar al poder, ya ha empezado a intentar blanquear la tan criticada amnistía de Sánchez y ha ofrecido a Junts, entre otras cosas, votar juntos la famosa moción de censura instrumental.

