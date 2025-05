Dios no se explica por su naturaleza sino por su libertad. A nosotros nos sostiene libres, porque así se lo pedimos, pero ha de compensar nuestra imperfección ofreciéndonos amor, pasión, compasión para recogernos y volvernos a levantar. Por eso libertad y amor son el mismo ... don. Por eso caridad significa amor. Sin embargo, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, hablamos poco de amor y mucho de libertad y pensamos que nuestra identidad son una serie de microlibertades de muy reciente invención: la sexual, o la educativa, por supuesto laica y muy centrada en el individualismo y superadora y hasta destructora de la familia. Es la misma devastación que la bélica creer que tenemos derecho a vivir sin volver a sufrir, ni volver a pensar; sin volver a esforzarnos y pagando todo el Estado. El hombre sólo existe en su tensión trascendente, en puntas de pie para tocar la cara de Dios sabiendo que no va a conseguirlo. Lo demás es maradentrismo, naufragio.

Sólo Dios es enteramente libre, hasta el punto de que se esconde para que nosotros también podamos, en nuestra media, serlo: esto es el misterio. Pero que se esconda para dejarnos hacer no significa que no nos vea, y por eso, aunque pueda parecer un atajo tomar la libertad sin el amor, o lo que es lo mismo: el derecho sin el deber, desvincular a Dios de la libertad es como creer que una peli porno es un romance.

El mundo no se ha vuelto loco, como suele decirse, ni ninguna guerra devastadora está cerca. Si te sientes extraño, incómodo, y por eso te estás todo el día quejando, es porque has olvidado el sentido de tu libertad y la usas como el perrito que alza la pata en el árbol para hacer su necesidad. Tener perro es la primera alteridad barata de nuestra era, relacionarse con el otro desde el simulacro de no tener que comprender ni comprometerse, y creer que esto es amor, sin cuidar de dos almas.

Tú has crecido confinado en lo que la libertad iba a hacer para ti cuando en realidad tu humanidad, y en cierto modo la de todos, depende de lo que tú hagas con ella. Tú has crecido como si tu libertad fuera un servicio de mensajería al que encargamos la cena y no tu más irreductible esencia. Las aulas sin Dios dan libertades troceadas, como prendas de ropa en una tienda, millones de niños haciendo sus necesidades entre ellos en los baños de las discotecas mientras el traficante vigila la puerta.

Sin familia y sin tus amigos, encaramado en el centro de ti mismo, estás a la intemperie y es más fácil engañarte, aunque puede que esto no te impresione demasiado con lo listo que te crees. Tal vez te impresione dentro de algunos años cuando te des cuenta de qué fácil fue aislarte en tu arrogante insignificancia solitaria. Un viejo con manías fue un joven sin esperanza. La libertad es el 'pop-up' de Dios para que entiendas sin colapsar que el mundo entero y todo cuanto sucede se basa en que Él te quiere.