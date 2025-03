AYUSO no paró a Bolaños, paró a Sánchez. Feijóo dijo sí pero no y se escurrió por detrás, con Margarita Robles. El ridículo es mejor no hacerlo nunca, pero sobre todo en política es fundamental no hacerlo cuando uno que aspira a tu cargo está ... demostrando el carácter del que tú careces. En la derecha española de 2023 sólo la presidenta entiende el poder. A los navajeros se les gana con navajas. No dejar pasar al chófer de Sánchez es la metáfora de ganar a Sánchez. Reprochar «falta de respeto institucional» pero decir que te parece «bien» que el ministro tenga su silla es la metáfora de querer tener razón y conformarte que continúe gobernando el otro. Si miras bien a Feijóo le verás como un aire dementor en lugar de áurea. Es el aire de la muerte ensabanada. Feijóo ingresó cadáver en la presidencia del PP y su partido ya ni aspira a la victoria sino a que no hieda demasiado en su proceso de descomposición.

Borja Sémper lo dijo en una entrevista en El Periódico: «Feijóo va a ser el candidato de las generales, independientemente del resultado del 28-M». Es la frase de uno que no quiere ganar, sino mantenerse en el cargo. Vieja política analógica sin entender que las cosas pasan hoy mucho más rápido. Esconder el cadáver es pueril. Querer ganar es poner a una que esté viva y muerda más que el rival y tenga las agallas de no dejarle pasar. Porque tampoco nosotros invitamos a Sánchez a nuestras vidas y se coló con sus amigos comunistas, filoeterras e independentistas; y a Feijóo le parece mal que se colara pero bien que tenga su silla. Para ganar a un quinqui tan oportunista, frívolo y despiadado como Sánchez hay que frentearlo en su terreno y con sus armas. Ayuso en la tribuna fue la alegoría de lo que tiene que ocurrir en diciembre. Feijóo en la recepción fue la realidad de lo que ocurrirá en diciembre: ¿no vieron lo perfectamente cómodo que se sentía en su papel de jefe de la oposición, en su papel de cadáver consensuado, en su increíble interpretación de Míster Interruptor Apagado que va a dejarnos a oscuras si no le van bien las municipales y el PP comete la torpeza de mantenerlo de candidato? Para caracteres como el de Feijóo estar muerto es un planazo. Y más si es haciendo nada y culpando de todo a Sánchez. Siempre de vez en cuando Dios nos envía estampas para simplificar la hondura de lo que quiere explicarnos. Hasta el martes sólo os había mandado mis artículos pero como siempre los entendisteis a medias, y por la mitad que menos importaba. Un poco harto el Señor decidió regalarnos la imagen de Bolaños en la escalera, a ver si por fin os dabais cuenta. Me temo que también lo habéis entendido a medias. Ayuso echando a Sánchez de la tribuna no es una anécdota. Es un camino, es símbolo, es una enseña. Ganar no es sólo una decisión. Has de decidirlo, has de no tener ningún otro escrúpulo que la victoria y la suerte ha de acompañarte. Perder sí es una decisión entera, y cuando tú dices que vas a mantener a tu candidato aunque sepas que va a ser derrotado, ni Dios piensa que en realidad merezcas el milagro.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión