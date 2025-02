Yo me hice un hombre con la muerte de Juan Pablo II. En su agonía comprendí el sentido de mi vida y aprendí a ser padre mucho antes de que naciera mi hija. Estaba cenando en un restaurante francés de Londres, Le Gavroche, cuando el ... jefe de sala anunció su muerte. Sin que nadie lo pidiera todos nos pusimos en pie y guardamos unos instantes de silencio. En un país anglicano, en un restaurante francés, con muchos asiáticos entre los clientes. Desde cualquier confesión personal, un mundo agradecido le reconocía haber protegido la más alta idea del Bien. Él fue el Papa de mi vida, el Papa de la vida contra la muerte que era el comunismo y el Papa que transformó su muerte en más esperanza y en más vida. Sus últimos días fueron una mezcla de Tierra y Cielo, como si Dios quisiera mostrarnos en su larga despedida, por primera vez de un modo tan explícito, la cierta existencia de la eternidad.

Que Benedicto le sucediera fue la mejor noticia para una Humanidad en vilo. Nunca Europa tuvo a un jefe de Estado tan refinado y culto. No tenía la fuerza de Wojtyla para derribar muros pero su inteligencia, su escritura y su santidad fueron nuestro último vínculo con un mundo de orden, libertad y rigor intelectual que se vino abajo con el regreso de los populismos contra los que tanto había luchado Juan Pablo. Benedicto era nuestra última esperanza hasta que nos abandonó. Hay quien cree que su dimisión fue ejemplar, higiénica, valiente. Yo me sentí abandonado. Juan Pablo llevó por nosotros la Cruz hasta el final, nos enseñó en su dolor que Civilización significa que la muerte no es lo contrario de la vida, y nos dejó en herencia el inmerecido gran premio de Benedicto. Benedicto se liberó de la carga, se rebajó a la mundanidad y se marchó a las ocho de la tarde como las oficinistas. De la noche en que su m archa se anunció, guardamos aún en la memoria el rayo que cayó sobre la cúpula de San Pedro inmortalizado en una tremenda fotografía.

La inmensa tristeza por su muerte, y por todas las desapariciones que su desaparición implica, compite con el sentimiento de orfandad anticipada por su renuncia. Renunció a nosotros. Algo tal vez comprensible desde la estricta racionalidad y además germánica, pero de un Papa esperamos algo distinto. Le quiero y le respeto, y siendo por él una admiración infinita, pero nunca lo podré llevar tan adentro como a Karol Wojtyla, que se jugó todo su ser en mi favor, y fue tan mío y tan íntimo, que a veces cuando hablo de él lo hago con tanta familiaridad y cercanía que en algún momento de la conversación siempre tengo que aclarar que nunca lo conocí.

Desearía poder despedirme de Benedicto XVI con un artículo más hondo y descarnado, como si me lo hubieran arrancado. Pero no me lo han arrancado. Fue él quien me dejó. Y me dejó a Francisco, a quien por ser el Papa no me parece oportuno criticar en público, pero es inevitable no ver en él la exacta opinión de Dios sobre la renuncia.