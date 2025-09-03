Suscribete a
TODO IRÁ BIEN

Pablo Isla y el amor

Enamorarse es una horterada. Y más en el trabajo. No es verdad que no puedas controlarlo

Jubilarse

Qué tonto sigues siendo

Salvador Sostres

Salvador Sostres

Pablo Isla ha dicho que no está prohibido enamorarse de un subordinado pero sí ocultarlo y tras investigar minuciosamente al CEO de Nestlé ha decidido despedirlo. Ser un buen ejecutivo no basta para hacer bien tu trabajo: hace falta ser valiente y saber poner ... acentos de luz en aquello en lo que crees. Si Pablo Isla fuera catalán sería el preferido de Isidro Fainé para sucederle al frente de la Fundación La Caixa. Hay pocos elogios más altos que puedan hacerse hoy en España. Del amor, como de la paz, todo el mundo está a favor, y en una era tan emocional como la nuestra, tan irreflexiva, hace falta un valor no demasiado frecuente para enfrentarse a un romance.

