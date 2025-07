Estoy mucho más cerca de Noelia que de su linchamiento. Es un complejo presumir de la universidad que no tienes pero qué más da, me gustan los imperfectos y los prefiero a los ultrapuros porque se parecen más a mí. Me gusta la tara, ... me gusta el defecto, me gustan los que se equivocan, los que exageran, los que a veces mienten por inseguridad o por lo que sea, los que caen en la tentación por debilidad en un mundo en que todos somos débiles y tenemos mancha.

Somos los de la Cruz, no los del microscopio. Somos los del perdón, no los de la pureza. Somos los de la compasión, no los del señalamiento. No somos calvinistas. No somos protestantes. No creemos en la felicidad, creemos en la libertad. No somos nórdicos, somos mediterráneos. Los defectos los damos por descontados. Somos los que estamos convencidos de que nuestras buenas obras nos salvan más de lo que nos condenan nuestros pecados. No es que me parezca bien que Noelia mienta pero no me creo mejor que ella.

¿Cuánto hace en la política española que no hablamos de las virtudes propias o ajenas? Desde que llegaron Ciudadanos y Podemos. Ellos fueron el cáncer de la convivencia. Y míranos ahora: nos arrojamos como bestias los currículos, los suegros y las esposas. En el caso concreto de Noelia es mucho más denigrante lo que se ha dicho de ella que lo que ella ha hecho. Es mucho más sucia, baja y rastrera la brutalidad con que se ha tratado a una chica por decir que tenía una carrera que no tenerla. Y nadie entre estos valientes ha salido a defenderla. Todos contra una. Qué vergüenza. Nadie ha salido a decir: yo soy igual o peor que ella. ¿De verdad no habéis sentido el deber, y hasta la necesidad de hacerlo?

Es un cargo público pero lo habéis llevado también a lo privado. En vuestra carnicería sectaria no os ha importado destruir a la persona. Por todas las veces que habéis fanfarroneado con los amigos o con las novias, por todas las veces que habéis mentido, ocultado o endulzado el relato, por todas las veces que os habéis colado, que habéis sacado provecho de una situación por lo menos discutible, por todas las veces que os han pillado, os han mirado, os han sonreído y os han perdonado sin armar escándalo ni que nadie se enterara, ¿no creéis que le debéis algo a Noelia? Mentir está mal pero el linchamiento es más atroz que la mentira. Los linchamientos son siempre fascistas y cualquier listón moral que exijamos nos lo tienen que poder reclamar. Los que la habéis perseguido, los que la habéis abandonado: sois una banda de hipócritas, sois un atajo de farsantes.

Noelia, en qué lío te has ido a meter por un título que nadie te exigía. Yo sé la angustia que causan estas descargas y que aprendemos de lo que nos hiere y que tu mejor venganza será tomar de la mano al próximo adversario que vayan a triturar tal como yo ahora tomo la tuya y te digo: «Dios siempre puede más».