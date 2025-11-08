Suscribete a
Salvador Sostres

Mi hija es una gran fan de Rosalía y me pide acudir al concierto de Los 40 Principales en el Roig Arena de Valencia porque estrenaba una canción. Juan Roig tuvo la amabilidad de invitarnos y es divertido estar entre toda cuanta mala bestia ... de Prisa y pagando ellos. El miércoles Puigdemont llegó al estadio y justo el Brujas marcó el primer gol. Dónde está Puigdemont, ni se sabe y ni le importa a nadie; ni siquiera a Pedro Sánchez, que ha dicho que con o sin Presupuestos, va a aguantar hasta 2027. Rosalía ha conseguido que un país entero haya olvidado por un momento sus traumas y se haya puesto a hablar de música. ¿No es extraordinario? ¿Quién durará más, Pedro Sánchez contra todos o Oughourlian contra Pedro Sánchez? Es lo que me pregunto probando el horrible catering de la gala.

