Mi hija es una gran fan de Rosalía y me pide acudir al concierto de Los 40 Principales en el Roig Arena de Valencia porque estrenaba una canción. Juan Roig tuvo la amabilidad de invitarnos y es divertido estar entre toda cuanta mala bestia ... de Prisa y pagando ellos. El miércoles Puigdemont llegó al estadio y justo el Brujas marcó el primer gol. Dónde está Puigdemont, ni se sabe y ni le importa a nadie; ni siquiera a Pedro Sánchez, que ha dicho que con o sin Presupuestos, va a aguantar hasta 2027. Rosalía ha conseguido que un país entero haya olvidado por un momento sus traumas y se haya puesto a hablar de música. ¿No es extraordinario? ¿Quién durará más, Pedro Sánchez contra todos o Oughourlian contra Pedro Sánchez? Es lo que me pregunto probando el horrible catering de la gala.

No hubo una charnega tan creativa y universal desde Ferran Adrià y ni cuando algunos curas los tocaban, los independentistas se excitaron tanto como ahora que los niños de la Escolanía de Montserrat han cantado en español para la catalana más deslumbrante. Se pudren las esencias en el fanatismo rabioso y trasnochado. Pervive el nervio del talento. Recibe vida y se alimenta.

El amor es siempre la solución. Y el genio, y el trabajo. El resentimiento cava hondo tu agujero aunque al principio cuando tu veneno se esparce y daña al otro puedas creer que es una jugada maestra. Conocemos el antídoto y es más luz, y el alba acaba llegando hasta al rincón más sórdido. Tener fe es saber que sólo es cuestión de tiempo que se imponga la belleza. Puigdemont agoniza como una condesa arruinada que exhibe sus joyas haciendo así con las manos. El día que dejemos de hablar de Junts nos daremos cuenta de que sólo existía en nuestra conversación y que en la vida pública no tiene ya ninguna importancia. Lo que le falta a Vox para el 'sorpasso' lo conseguirá si además de expulsar a los inmigrantes ilegales Abascal promete que hará que se ejecute hasta el último céntimo de la deuda de Prisa. Ponme la mano aquí, Macorina.

El Barça ha abierto el Camp Nou para un entreno y la instalación está más cerca de un resbalón, un desprendimiento o cualquier otro accidente, que de que se pueda jugar en condiciones un partido oficial. Laporta, que departió con Puigdemont en Brujas, no ha aprendido todavía que los trucos, los atajos y las huidas hacia adelante acaban más temprano que tarde en la fuga maletera o en la cárcel. Ni Sánchez ha conseguido que el prófugo haya podido volver a su casa, ni Gerona es la Ítaca prometida a sus irredentos, ni sus irredentos están preparados para entender que Rosalía es mucho más hermosa y fértil para Cataluña que la Cataluña pequeña y trágica en la que siempre han soñado. Salgo del Roig Arena, llueve en Valencia. Llegará un día, y lo veremos, en que no sólo a mí Prisa pagará sus fiestas.