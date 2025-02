Israel no es un supuesto táctico. Israel es nuestras vidas. La última libertad en la trinchera. Yo no soy historiador ni puedo en la distancia resolver las disquisiciones religiosas y morales que afectan a la madre de todos los conflictos. Pero soy un hombre ... blanco, católico y libre, padre de Maria. Israel es mi vida, me hace el trabajo sucio en la plaza más incómoda y no soy nadie para discutir los métodos teniendo sobre todo en cuenta que nunca pago el precio.

Con Israel hay mucha pedantería y muy poca gratitud. Mucha hipocresía, lesa humanidad aunque con la suya tiemble también la nuestra. Que la izquierda sea judeofóbica no ha de sorprendernos, pues siempre se aferra a lo que fracasa y asesina. Es lo que esperábamos, que la izquierda engrosara su lista de cadáveres siendo propalestina. El pueblo oprimido no es el palestino. El pueblo oprimido es Israel. Oprimido por los árabes y oprimido tantas veces y con tanta vergüenza por los católicos. Israel trata de defenderse y defendernos en la frontera más hostil y criminal de unos vecinos que son legión y tienen por único objetivo eliminar su Estado como primer paso para eliminar el mundo libre y eliminarnos a nosotros y a nuestras familias. Digo a nuestras familias y menciono el nombre de mi hija porque solemos creer que esta guerra no es la nuestra. Y por supuesto que es nuestra guerra, y de una manera muy concreta, y de una manera muy salvaje, y es cínico y es estúpido pedir cuentas a quien protege nuestro cotidiano derecho a vivir en paz y a llegar tranquilos al final del día. Los muertos de más que le achacas a Israel son los muertos de menos entre tus amigos y tu familia, la sangre que tú no pones porque tantos chicos y chicas israelíes entregan su vida a su ejército para defender la última frontera del mundo libre. Claro que hay recuento de cadáveres y claro que cada recuento es triste. Tal vez si el Estado de Israel no estuviera tan solo, tal vez si no fuéramos tan crueles con él, sus enemigos se atreverían menos y no tendría que ser tan apabullante su despliegue defensivo. Israel está preparado para la libertad. Israel está preparado para aceptar un plan de paz que contemple la coexistencia fértil y fraterna de los dos Estados. Y a pagar los planes de desarrollo que sus vecinos necesiten para incorporarse a la vida y a la esperanza. Palestina no lo está, ni los países árabes que la usan para desestabilizar a Occidente sin dar la cara. Nosotros tampoco estamos preparados para entender por qué continuamos vivos. Europa se pudre de laicismo, pacifismo e indiferencia. Demasiado bienestar, demasiado barato. La desfachatez de dar lecciones a nuestra armada más valiente. La ceguera de victimizar a los que quieren exterminarnos. La microimplosión del marxismo en ideologías como el ecologismo, el indigenismo, o el feminismo que bajo el pretexto buenista predican la destrucción de la libertad y de la vida. Sólo Israel cuida de Maria.

