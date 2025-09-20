La igualdad socialista es una pulsera falsa. En la propaganda no ahorraron pero como siempre en la realidad no comparecieron. Lo mismo con la ley del sí es sí, lo mismo con reconocer el Estado de Palestina, que no existe; lo mismo con el ... climatismo o el indigenismo. Presumen de apoyar causas pero sólo las exprimen para beneficiarse. Alardean de principios morales y de querer cambiar el mundo pero luego lo compran todo barato, al precio exacto de su compromiso.

A Sánchez no sólo no le importa sino que le conviene que mueran niños palestinos y por eso jalea a Hamás e insulta a Israel, que es lo mismo que rezar para que nunca termine la guerra. El presidente ha repuntado en las encuestas desde que dijo que los incendios eran culpa del cambio climático, que es otro conjunto vacío, como el fantasmagórico, irreal y de momento inviable Estado palestino. Y todo esto, a nadie puede sorprenderle, porque siempre la izquierda recrudece el sufrimiento ajeno para ganar votos con el drama.

La bengala que uno de los idiotas de la flotilla lanzó sin querer sobre su propio barco, y dijeron que había sido atacados con un dron de Israel, es otro gran momento de nuestra era. ¿Cuánto cuesta mantener a Ada Colau y a la desequilibrada de Greta Thunberg en alta mar? ¿Qué vale más, lo que estos días zampan y beben o lo que se supone que llevan a los palestinos? De momento han hecho un crucero por los destinos más turísticos del Mediterráneo y lo único que se les ha visto hacer es tomar el sol.

Igualdad de pulserita de todo a un euro, más cara la pancarta que la prestación. Vuestro mundo es un sumidero entre 'La vida de los otros' y Open Arms. Primero arrasáis la libertad, y cuando ya nos tenéis hechos despojos, nos entregáis a las mafias para que mercadeen con lo poco que queda de nosotros. Aliexpress no es sólo vuestro mercado sino vuestra opinión sobre los tontos que os creen y os votan. ¿Para qué gastar más en ellos si son tan lerdos que hagáis lo que hagáis os seguirán? Éste es vuestro negocio: agitar el sonajero, captar el voto de lo más lerdo de cada barrio y, una vez depositado, darle su merecido de cateto con mercancía averiada. Y hasta la próxima. Los cubos de basura de la izquierda rebosan de causas perdidas, usadas y tiradas.

Cuanto Sánchez toca, acaba reducido a su parodia. Hay que reconocerle esta genialidad. Pablo Iglesias es hoy mitad cadáver, mitad payaso; Yolanda Díaz se suicida cada vez que habla. Puigdemont es un payés errante que deambula por Bélgica tras haber perdido lo poco que tenía en el casino de las vanidades, y viendo cómo se le agotan las penúltimas oportunidades. Los diputados de Bildu son tan afectaditos que parecen señoritas que te hacen la manicura con final a elegir.

Esto es la igualdad socialista, gritar Gaza sobre cadáveres de madres y niños palestinos que te ha proveído Hamás para que te subas sobre ellos y parezcas más alto.