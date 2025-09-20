Suscribete a
ABC Premium

todo irá bien

La igualdad socialista

¿Para qué gastar más en ellos si son tan lerdos que hagáis lo que hagáis os seguirán?

Israel cuando mancha

El Corte Inglés cortó con Camarasa y el nuevo local no se llamará Sotelo

Salvador Sostres

Salvador Sostres

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La igualdad socialista es una pulsera falsa. En la propaganda no ahorraron pero como siempre en la realidad no comparecieron. Lo mismo con la ley del sí es sí, lo mismo con reconocer el Estado de Palestina, que no existe; lo mismo con el ... climatismo o el indigenismo. Presumen de apoyar causas pero sólo las exprimen para beneficiarse. Alardean de principios morales y de querer cambiar el mundo pero luego lo compran todo barato, al precio exacto de su compromiso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app