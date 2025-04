El ecologismo o un gato son un tú barato. Cada vez nos cuesta más la relación con el otro y bajamos más la calidad y el precio. El ecologismo está de moda porque preocuparse por los árboles compromete menos que sacrificarse por las personas. Relaciones ... de quita y pon. El compromiso da miedo y cansa. Nos asusta nuestra propia inconsistencia porque no estamos tensionados a algo más grande que nosotros sino a algo infinitamente más pequeño como el deseo, el capricho o, aún peor, los derechos. Ni nosotros nos fiamos de asideros tan débiles. En la relación con los demás, acudimos desde el complejo.

Las mujeres nos producen una mezcla de pereza y espanto, y un creciente número de gays no nacieron homosexuales, ni siquiera creo que lo hayan acabado siendo, y simplemente buscan una alteridad más fácil, con la que tengan que esforzarse menos para relacionarse. Buscan ahorrarse a la mujer, que es la complejidad por excelencia. No penséis que no os entiendo, pero hasta las gotas de lluvia más silenciosa resuenan como un eco en el pozo del silencio.

La mayor parte de parejas heterosexuales no se casan y menos por la Iglesia. Muchas, en lugar de tener hijos, se compran un perro. Nos hemos vaciado de contenido y no tenemos ni la esperanza ni la luz de proyectarnos en la eternidad desde el hijo profundo. Tenemos perros, tenemos gatos. Tenemos bragas absorbentes, copas menstruales y cinco cubos distintos de basura. Pero si medio distraídos fundamos una familia, la rompemos enseguida porque nos aterroriza el abismo de sostenerla con nuestras manos.

El ecologismo es el mayor escapismo de nuestra era, aferrarse a un pantano o a una gacela en la sabana. Es un grave desorden mental, y ya no digamos espiritual, preferir como Malthus la conservación de la naturaleza al crecimiento de la Humanidad. Ni teníais razón cuando erais unos colectivistas ni la tenéis ahora rebuscando entre la hojarasca del Amazonas en lugar de alzaros como hombres vertebrados, trascendentes y libres. Es una estafa que en las escuelas se propague el apocalipsis climático y no se lean las Revelaciones. Mi hija llega con una ficha tamaño folio en la que hay dibujada una gran vagina con el nombre de cada una de sus partes. En fichas de este tamaño, sobre mapas mudos, solía yo estudiar los países y las capitales de Europa. Donde en 1987 cabía entera la Civilización hoy sólo cabe el aparato femenino. Las trompas de Falopio ocupan más que las entonces dos Alemanias. Si las llegan a poner en aquellos mapas, habrían derribado el Muro sin que hubiéramos tenido que esperar tanto.

Es más fácil repartir preservativos y enseñar a los niños a masturbarse que explicarles que la libertad y el amor son el mismo y gran don de Dios. Es más fácil un polvo rápido en el baño que preguntarnos si seríamos capaces de ofrecer al otro algo más hermoso. Es más fácil regar una planta o no comer carne que hacer noche en la hondura de tu alma.