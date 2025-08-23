Suscribete a
Ve a Gaza, Jaume

Israel ha negado el acceso al alcalde de Barcelona. Ve a Gaza, Jaume. Ve con tu novio. A ver cómo os reciben

Salvador Sostres

Jaume Collboni se ha dedicado en los últimos años a insultar y difamar al Estado judío de todas las maneras posibles. Ha sido altavoz y cómplice de la propaganda terrorista de Hamás, ha humillado cualquier idea de democracia y de libertad dando por ciertas ... las mentiras islamistas, criminalizando a los que son y aguantan nuestro último dique de contención contra la barbarie. Merecería que le lleváramos a Gaza con todos sus amigos. Merecería vivir el horror que defiende y blanquea. ¿No quería, en este viaje frustrado, conocer la realidad de las ciudades palestinas de primera mano?

