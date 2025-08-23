Jaume Collboni se ha dedicado en los últimos años a insultar y difamar al Estado judío de todas las maneras posibles. Ha sido altavoz y cómplice de la propaganda terrorista de Hamás, ha humillado cualquier idea de democracia y de libertad dando por ciertas ... las mentiras islamistas, criminalizando a los que son y aguantan nuestro último dique de contención contra la barbarie. Merecería que le lleváramos a Gaza con todos sus amigos. Merecería vivir el horror que defiende y blanquea. ¿No quería, en este viaje frustrado, conocer la realidad de las ciudades palestinas de primera mano?

He hablado con Hamás, Jaume, y me han dicho que vayas cuando quieras y que ellos ya han empezado a clavar en el suelo los palos de los que te van a colgar. A ti y a tus amigos homosexuales. Conoceréis Ramallah de primera mano, enseguida que lleguéis. Será rápido. Estos no esperan, amor mío, al alba.

Me gustas, Jaume. En serio te lo digo. Te estoy agradecido como ciudadano adulto y como padre de Maria. Estás siendo un buen alcalde o por lo menos mucho mejor que la anterior alcaldesa. Me gusta que hayas puesto más policías en las calles, me gusta que estés a favor del comercio y de la creación empresarial. Me gusta que seas el primer alcalde gay de mi ciudad y que lo estés pudiendo ser con total normalidad. ¿Por qué te dañas hablando como un energúmeno analfabeto de lo que ya se ve que no tienes ni idea? No eres consciente del ridículo que haces cuando te dejas manipular por semejante multinacional del terror, y delante de todos y sin darte cuenta.

Quien mata de hambre a los palestinos es Hamás, que no deja entrar la ayuda humanitaria para poder hacer luego la propaganda de la hambruna. Quien alarga cruelmente esta guerra es Hamás, que si entregara a los rehenes y prometiera no volver a atacar a Israel se acabarían las hostilidades en aquel mismo instante. Y todo esto, Jaume, basta una inteligencia media-baja para entenderlo: basta pensar quién eres tú y qué te harían si te cogieran. Pero no has hecho ningún esfuerzo, has ido a lo fácil, a lo ramplón, y lo que los socialistas habéis dicho de Israel tuvimos que ganar la Segunda Guerra Mundial para dejar de oírlo.

Y créeme que me gustas Jaume, y te agradezco, pero me gustan más los pueblos con dignidad. Con memoria, que usan sus pasos fronterizos como algo más que tocadores de duquesas venidas a menos y no se dejan pisotear por turistas analfabetos, afectados y frivolones. Si con todo lo que ha pasado no has entendido que el deber de cualquier democracia es acabar con una banda como Hamás, el Estado de Israel ha hecho bien en negarte el acceso porque no estás hecho para viajar a parte ninguna que no incluya pulserita de gasto ilimitado en el recinto de un hotel con playa.