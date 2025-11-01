Suscribete a
Mazón estuvo donde no tocaba en el momento más inoportuno

Globitos pinchados

Puigdemont es un cobarde

Salvador Sostres

El presidente Mazón no es un asesino y no es verdad que si hubiera activado las alertas una o dos horas antes habría habido menos muertos, o por lo menos no podemos saberlo. Comprendo el dolor de los familiares de las víctimas y que ... lo expresen de cualquier manera. Pero ni cargan sobre las espaldas del presidente Aznar los muertos de Atocha, ni lamentablemente la Generalitat pudo haber evitado las consecuencias de la dana. Insultar al presidente de la Generalitat ni es ni puede considerarse un tributo a la memoria de los muertos. La presencia del Rey fue en cambio una sobria, emocionante respuesta a la pregunta que de vez en cuando algunos se hacen de para qué sirve la monarquía.

