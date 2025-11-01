El presidente Mazón no es un asesino y no es verdad que si hubiera activado las alertas una o dos horas antes habría habido menos muertos, o por lo menos no podemos saberlo. Comprendo el dolor de los familiares de las víctimas y que ... lo expresen de cualquier manera. Pero ni cargan sobre las espaldas del presidente Aznar los muertos de Atocha, ni lamentablemente la Generalitat pudo haber evitado las consecuencias de la dana. Insultar al presidente de la Generalitat ni es ni puede considerarse un tributo a la memoria de los muertos. La presencia del Rey fue en cambio una sobria, emocionante respuesta a la pregunta que de vez en cuando algunos se hacen de para qué sirve la monarquía.

El presidente Mazón tuvo la mala suerte de estar donde no tocaba en el momento más inoportuno de su vida y tendría que haber dimitido por estética, por sensibilidad, porque en política las cosas no son como son sino como parece que son. Pero no porque sea un asesino, ni porque haya causado muertes con su almuerzo con una periodista, ni porque de no haber ido con ella podría haberlas evitado. Feijóo ha fallado en su deber de obligarlo a dimitir. Si el argumento es que no tiene autoridad para cesar a un presidente autonómico de su partido, debería de preguntarse para qué más cree que no tiene autoridad y valorar si está preparado para asumir el insufrible peso político, físico y moral de ser el presidente de todos los españoles.

No sé qué piensa hacer el presidente de la Generalitat pero las encuestas en su peor momento le dan para ganar las elecciones y poder gobernar con Vox, de modo que a pesar de los insultos y de que muchos creen que tendría que dimitir, parece que los valencianos votarían en favor de su continuidad. Las opiniones están bien, todas ellas, hasta la mía, pero la última vez que miré, el nuestro no era un régimen opinativo sino democrático. Y da la sensación de que Mazón ha aprendido en la escuela Sánchez que el que resiste siempre tiene una oportunidad.

¿Qué pasó en 2023? ¿Sánchez pactó con Bildu y Junts o Feijóo no fue capaz de imponerse por suficiente margen? ¿Qué está pasando en Valencia, Mazón no ha dimitido o al líder del PP le falta carácter para gobernar su partido? ¿Alguien cree que si Mazón repite como candidato el PP perderá la Generalitat? ¿Son los valencianos unos desaprensivos o saben algo más? Y entonces: ¿es Feijóo un indolente o un calculador? ¿Contra Sánchez en el Senado puso a un genio al que no supimos entender o tampoco se sintió con autoridad para poner a otro mejor? También me gustaría saber de qué sirve que María Guardiola convoque elecciones en Extremadura si ya nos ha explicado que volverá a pactar con Vox.

Y oye, por no ser el único idiota en España que no habla de las gafas de Sánchez: ¿qué da más risa, su cursilería o que su cursilería le bastara para salir del que tenía que ser el día de su demolición más fuerte que sus adversarios?