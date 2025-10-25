¿En qué vamos a notar que Junts deja de apoyar a Sánchez? ¿En qué hemos notado que lo apoyaba? ¿Qué significa que ha llegado la hora del cambio? La única respuesta es nada. Nada. Puigdemont dice que va a retirar un apoyo que nunca ... ha dado. La «hora del cambio» insinuada por Míriam Nogueras sólo podría ser votar una moción de censura con el PP y Vox, y esta hora no ha llegado ni se espera que lo haga.

Alguien tiene miedo de ir a la cárcel y alguien teme no poder salir de ella.

Puigdemont está acabado y eso ni los suyos se toman ya el trabajo de discutirlo. Es completamente irrelevante en la vida política catalana. Cuenta más en Madrid que en Cataluña, pero también en Madrid es mucho más lo que necesita que lo que puede ofrecer a cambio. Necesita que Sánchez continúe en el poder para arreglar su regreso a España pero el Tribunal Constitucional acompasa sus tiempos con la negociación de los Presupuestos. Junts cae a peso y sus votantes huyen en desbandada hacia Sílvia Orriols. Éste es el escenario, y en este escenario el prófugo y sus colaboradores necesitan gesticular para hacer ver que todavía son alguien.

¿Qué apoyo dicen que van a retirar al Gobierno? Su único apoyo fue votar la investidura. A partir de ahí sólo ha votado las leyes que le han interesado, y lo continuará haciendo, y no sólo con el PSOE, como también ha venido sucediendo. Por lo demás, y como hasta ahora, jugará a hacerse el exigente en un muy probablemente inútil esfuerzo por retener a sus votantes, pero dando siempre prioridad al interés personalista de su regreso, y por lo tanto sin votar una moción de censura contra el presidente, que es lo único que realmente podría hacer para desbancarlo.

Sánchez aguanta y va a aguantar por dos motivos: porque le gusta el poder y no quiere soltarlo, y espera presentarse a las próximas elecciones; y porque teme que sus enemigos no le dejen en paz aunque se marche, y le persigan judicialmente hasta meterlo en la cárcel. Este miedo ha sido explícitamente verbalizado por el presidente ante sus colaboradores.

Pedro Sánchez teme ir a la cárcel y Puigdemont no poder escapar de ella. Y nada une tanto como la necesidad, sobre todo en la sombra. Pedro Sánchez rescata ante Merz lo del catalán en Europa porque para su relato de la reconciliación necesita tener a Puigdemont más cerca que lejos, pero sabe que de todos modos lo tiene cogido por los 'pumpidos'. Y por supuesto Puigdemont sabe que ha perdido la batalla de la independencia, que su partido hace aguas y que mengua su prestigio en Cataluña. Entre que es cínico y va a la desesperada, con Sánchez se comporta como una condesa mayor y arruinada que para retener a su amante presume de tener en la caja fuerte unas esmeraldas y unos diamantes que todos en la casa saben que fueron empeñados hace años.