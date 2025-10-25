Suscribete a
Dos cárceles

Sánchez aguanta y va a aguantar porque le gusta el poder y no quiere soltarlo y porque teme que sus enemigos le persigan judicialmente hasta meterlo en la cárcel

Aquí el invento es circular

Alberto da risa

Salvador Sostres

¿En qué vamos a notar que Junts deja de apoyar a Sánchez? ¿En qué hemos notado que lo apoyaba? ¿Qué significa que ha llegado la hora del cambio? La única respuesta es nada. Nada. Puigdemont dice que va a retirar un apoyo que nunca ... ha dado. La «hora del cambio» insinuada por Míriam Nogueras sólo podría ser votar una moción de censura con el PP y Vox, y esta hora no ha llegado ni se espera que lo haga.

