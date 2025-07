La guerra contra el terrorismo de Hamás me sirve estos días para hacer una lista mental de los que dicen «Gaza» fingiendo un dolor que por supuesto no sienten. ¿Cómo que Gaza? La guerra no es contra Gaza. La guerra es contra Hamás, que es ... quien en verdad somete y mata al pueblo de Gaza, saquea y roba camiones de ayuda humanitaria y usa los hospitales como almacenes de armamento para provocar los ataques israelíes y hacer luego propaganda victimista. El Estado de Israel está librando una guerra durísima y terrible contra un grupo terrorista ampliamente financiado que tiene como único objetivo exterminar a los judíos y lanzarlos al mar, no necesariamente por este orden.

Está en el plan de paz de Israel la creación, construcción y mantenimiento de un Estado palestino siempre y cuando no represente ninguna amenaza para la seguridad de sus ciudadanos. No está en ningún plan de Hamás –porque no existe ningún plan de Hamás– la convivencia de los dos Estados y su único objetivo es asesinar a los judíos que viven allí. Ni siquiera Hamás pretende la construcción de un Estado palestino. Cuando Francia e Inglaterra dicen que van a reconocer el Estado palestino, ¿a qué Estado se refieren?

Gaza, Palestina son fantasías occidentales para criminalizar a Israel y a los Estados Unidos. Son interruptores mentales de la enfermedad europea que siempre de vez en cuando se siente tentada de volver a prender los hornos. Gaza y Palestina son el señuelo que usan los países islamistas para una guerra cuyo objetivo nunca sido el bienestar ni siquiera la supervivencia del pueblo palestino. Las mayores atrocidades contra los palestinos las ha cometido y las comete Hamás. La guerra terminará en el instante en que los terroristas cesen sus ataques, entreguen las armas y devuelvan a los secuestrados.

Mientras esto no pase, el Estado de Israel tiene no sólo el derecho sino el deber de protegerse. De protegerse ellos y de protegernos a nosotros, porque aunque tengamos estómago para la más repugnante propaganda judeofóblica y antisemita, no tenemos ni la fuerza ni el valor para defendernos del brutal ataque que sufriríamos contra nuestro modo de vida libre (y el colectivo LGTBI muy especialmente) si cediera su dique de contención contra la barbarie. Además, en España sabemos o tendríamos que saber que a los terroristas no se les gana sólo a la defensiva y que por doloroso que sea hay que tomar la iniciativa.

Por supuesto es una tragedia que mueran niños, aunque me resulta insoportable el cinismo de culpar a Israel de su asesinato, como si no fuera Hamás quien los usa de escudos humanos para lograr precisamente este efecto; Hamás que por no respetar no respeta ni las leyes de la naturaleza y usa a madres embarazadas como bombas andantes. Los pacifistas profesionales de Europa las empujan como a monigotes en lugar de ayudar a desactivarlas.