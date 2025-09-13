Suscribete a
Salvador Sostres

Llamar ultraderechista a Charlie Kirk para dar la noticia de su asesinato es pólvora en tus manos. La izquierda española pensáis que tuvo su merecido y lamentáis que el francotirador de Trump no fuera tan preciso. Sois los que decís Gaza para justificar el ... terrorismo de Hamás contra el Pueblo Elegido. Pueblo Elegido, sí. Claro. Elegido por Dios como una élite para que sus hijos tuviéramos por lo menos una oportunidad de sobrevivir a la maldad intrínseca que la libertad conlleva y que vosotros encarnáis del modo más espeluznante.

