Llamar ultraderechista a Charlie Kirk para dar la noticia de su asesinato es pólvora en tus manos. La izquierda española pensáis que tuvo su merecido y lamentáis que el francotirador de Trump no fuera tan preciso. Sois los que decís Gaza para justificar el ... terrorismo de Hamás contra el Pueblo Elegido. Pueblo Elegido, sí. Claro. Elegido por Dios como una élite para que sus hijos tuviéramos por lo menos una oportunidad de sobrevivir a la maldad intrínseca que la libertad conlleva y que vosotros encarnáis del modo más espeluznante.

Sois una izquierda terrible, siniestra, todavía instalada en el marco criminal de la Segunda República. Felipe González fue un espejismo y cuando se fue volvisteis al resentimiento. Al odio, a la violencia. Y hoy Zapatero es la doméstica de Maduro y Sánchez pinta de terror y sangre las pancartas del yihadismo. En el borbotón del cuello de Kirk afina vuestro interludio de la muerte. Empezasteis cancelando al discrepante y el miércoles, «el ultraderechista ha muerto». A veces me pregunto de dónde sacáis el nervio. A Obama le disteis el premio Nobel de la Paz y ha sido el presidente americano más sanguinario de lo que llevamos de siglo. El presidente Trump ha intentado e intenta hacer la paz con todos y vuestra respuesta es una diana. Charlie Kirk era un chico fantástico, de una altura intelectual que ni juntando todas vuestras migajas podríais soñar. Nunca os negó la palabra. Aceptaba las opiniones de todos, y los insultos, y no respondía nunca con más insultos sino con más argumentos. Él era la voz y la palabra y el espacio cortés civilizado que siempre guardaba para el otro. Lo asesinasteis cuando intentaba razonar en la plaza pública. Primero fueron el disparo y la sangre, y enseguida «ultraderechista». La calumnia madruga. Repique de cascos entre la basura. El crimen cabalga a lomos de vuestra inmundicia. Habéis destruido la economía, la convivencia, la educación, el amor entre hombres y mujeres abierto a la familia. Sólo os quedaba jalear a los que van a por nosotros a tiro limpio.

No cuadramos en vuestro ideal humano y ya sabemos lo que los idealistas hacéis con lo que os sobra: que siempre os ha puesto la idea de eliminarnos, esto no hacía falta que Trump fuera presidente para que nos diéramos cuenta. Pero él os ha excitado la pulsión, su presidencia os ha desacomplejado, os ha envalentonado y hoy mostráis sin tapujos vuestra faceta incendiaria y criminal y os vemos de verdad como sois. El desprecio con que nos miráis, vuestro automatismo interior de checa. Tenéis voz de eco de un grito en el subterráneo. «Ultraderechista». Sois la Humanidad puesta otra vez en fila india.

La gran lección, si la derecha sabe por una vez esperar sin ponerse histérica, es que no ser de izquierdas es una superioridad y no un rebote; no es cargar las pistolas para cuando ganen los nuestros sino que el de Charlie Kirk sea nuestro cuello y el de todos.