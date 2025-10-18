Suscribete a
El presidente del PP resiste mejor ante Vox que Puigdemont ante Aliança Catalana o Macron frente a la Agrupación Nacional

Salvador Sostres

Se ha puesto de moda despreciar a Feijóo porque Vox se le acerca en las encuestas y el comentario es que se le hará un infierno gobernar y que los socialistas recuperarán La Moncloa en menos de un año. Si el PP suma con ... Vox y Feijóo gana a Abascal, otro gallego volverá a ser presidente, y lo será hasta que decida marcharse, y no tendrá más problemas para gobernar de los que hoy tiene Sánchez. Yo de Alberto he escrito que tiene cara de sobra dentro de un táper, que es torpe y gafe, que está siempre como malito, que desde que se operó de la vista parece que haya perdido las gafas; y que no estoy seguro de que pueda mantener la ventaja que ahora le dan las encuestas para ser presidente: ni en la suma con Vox, ni en quedar por delante de Abascal. A mí me gusta más Isabel Ayuso, y pienso que sería una mejor candidata para su partido, y que en una elección general tendría unos fantásticos resultados tanto en Cataluña como en Andalucía, y por descontado en Madrid. Y pienso también que la presidenta aseguraría la mayoría de la derecha y desde luego quedaría la primera. Pero aunque con algunos retrocesos, Feijóo resiste bien en las encuestas, por encima del 30 por ciento. Si hoy se celebraran elecciones sería presidente con más margen del que fue elegido el canciller Merz y con el mismo porcentaje que el primer ministro Starmer. El presidente del PP resiste mejor ante Vox que Puigdemont ante Aliança Catalana o Macron frente a la Agrupación Nacional.

