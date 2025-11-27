Suscribete a
vivimos como suizos

Vístete

La zafiedad habitual en los aviones ha llevado al secretario de Transporte de EE.UU. a pedir formalidad

Pecado original

Rebaños

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Decir «que aproveche» a alguien que está comiendo es una ordinariez. En España las clases sociales están más difuminadas que, no sé, en Gran Bretaña. Leer a Nancy Mitford es echarse unas risas. En 'Nobleza obliga', abriendo con las teorías de Alan Ross, profesor de ... lingüística en la universidad de Birminghan, que es el que inventa los términos U y no U, te cuenta que el uso de determinadas palabras o su pronunciación te identifica. Te delata. Si dices 'dinner' frente a 'luncheon' (esta es la fina). O 'toilet' frente a 'lavatory' (la fina). Ya Lady Agnes Grove se lamentaba en 'Sole Solecism' (1907) del uso de 'serviette' frente al apropiado 'napkin'.

