Decir «que aproveche» a alguien que está comiendo es una ordinariez. En España las clases sociales están más difuminadas que, no sé, en Gran Bretaña. Leer a Nancy Mitford es echarse unas risas. En 'Nobleza obliga', abriendo con las teorías de Alan Ross, profesor de ... lingüística en la universidad de Birminghan, que es el que inventa los términos U y no U, te cuenta que el uso de determinadas palabras o su pronunciación te identifica. Te delata. Si dices 'dinner' frente a 'luncheon' (esta es la fina). O 'toilet' frente a 'lavatory' (la fina). Ya Lady Agnes Grove se lamentaba en 'Sole Solecism' (1907) del uso de 'serviette' frente al apropiado 'napkin'.

Aquí veo la palabra wáter o váter en la prensa, incluso en titulares, y me pasmo. Retrete, demonios. Pero todo esto, y lo que escribió Ussía en su 'Tratado de las buenas maneras' o Esther Tusquets en 'Pequeños delitos abominables', son tiquismiquismos al lado de las recomendaciones para volar en EE.UU. por Acción de Gracias. Por la descortesía y zafiedad habitual en aeropuertos y aviones. No voy a decir que los aeropuertos se hayan convertido en centrales camioneras, como dicen en las telenovelas mexicanas, porque en los autobuses he escuchado cómo el conductor dice que está prohibido quitarse los zapatos. Nadie lo impide o avisa en aviones o trenes. Y se los quitan. A veces se quitan hasta las chanclas. El secretario de Transporte estadounidense ha pedido a los ciudadanos que se vistan con más corrección. Y que no pongan los pies en la cabeza de nadie. Suerte.

No me extraña la proliferación de tantas cuentas de Instagram que enseñan las más elementales normas de educación (en la mesa, donde sea). Aunque la mayoría son de una cursilería estomagante, tampoco es que se acerquen a 'El cortesano' de Castiglione. Si existe esta necesidad, no se estarán enseñando buenos modales. Nada más hay que mirar el Congreso o a los comensales de 'First Dates'. Pero más allá de cómo se cojan los cubiertos, este no tan obvio negociado de la civilización sirve para proteger a los más débiles. Y, anda, vístete para ir en avión.