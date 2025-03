El jueves pasado, en el programa de Luis Herrero, teníamos la publicidad de un jamón y se acercaba el Día de la Madre. Concluimos que si a una madre se le regala un jamón no es para ella. Es para los jetas que lo ... regalan. A no ser que lo meta en una caja fuerte o le ponga vallas. El jamón es el mejor amigo de una chica. Prefiero un jamón a un ramo de flores, pero no soy madre y me lo voy a zampar yo sola (y no borracha). Me gusta inaugurarlo como si me dispusiera a ejecutar un ritual ancestral. Abrir un jamón es lo más parecido que tenemos en España a la ceremonia del té.

El domingo pasado, en la Carrera de la Mujer celebrada en Madrid, a la ganadora le dieron una Thermomix. A la secretaria de Estado Pam le ha parecido muy mal. Los organizadores han dicho que no era un premio, que era un obsequio. Esto no lo entiendo. A las que no ganaron la carrera les dieron productos alimenticios que no engordan. «Si triunfas, ama de casa. Y si no, al menos adelgaza», tuiteó Pam. Yo no quiero una Thermomix, pero cómo quejarse de un regalo de más de 1.000 euros. Aunque preferiría ese dinero en unos zapatos.

Pocas cosas me gustan más que comer. Y pocas, menos que cocinar. Una Thermomix me haría trabajar más. Me gusta ser como Phyllis Diller, que cocinaba tan mal que sus hijos creían que el Día de Acción de Gracias era para conmemorar Pearl Harbor. La Carrera de la Mujer también era de rosa (contra el cáncer). Todo mal. Con lo de la Thermomix se pretendía «promover valores saludables en los hábitos deportivos y nutricionales de las mujeres». Literatura de la excusa. No porque sea necesaria la excusa, sino porque muchos se creen que es necesaria una vez que Pam o quien sea de su cuadra dice que algo es sexista o machista, esos palabros que no significan nada. Y no porque haya igualdad más allá de la legal.

La policía de Londres ha pedido disculpas a los activistas republicanos detenidos durante la coronación. El líder de Republic anuncia acciones legales contra Scotland Yard. No consta que la ganadora de la Thermomix vaya a demandar a nadie.