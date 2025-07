Otra sustitución histórica. El nuevo musical 'Chicago' triunfaba en Broadway en 1975 con Gwen Verdon como Roxie y Chita Rivera como Velma. Verdon tuvo que ser operada de urgencia y Fred Ebb, letrista de la obra, contó a Liza Minnelli que tenían que cerrar ... cinco semanas. Liza saltó: «De eso nada. Yo hago el papel». Puso la condición de que no se quitara el nombre de Gwen Verdon de la marquesina. Y que no se anunciara. El primer día fue el más especial. Se apagan las luces: «Señoras y señores, en la función de esta noche el papel de Roxie Hart no será representado por Gwen Verdon». Un ooooh se extiende por el teatro. El señor sigue hablando. «Esta noche el papel de Roxie Hart lo interpretará Liza Minnelli». Y estalla una ovación. Es como el meme de la independencia catalana, pero al revés, con la decepción antes de la alegría. Minnelli venía de ganar su Oscar por 'Cabaret'. No solo era la hija de Judy Garland.

El otro día paso algo así, pero también un poco al revés en el Teatro Real cuando Sabina Puértolas sustituyó a la estrella americana Nadine Sierra en 'La Traviata'. Se lo confirmaron el mismo domingo de la función, aunque la habían avisado, por si acaso, el día antes. Y asistió. Sin ensayo y habiendo interpretado a Violeta la última vez en Jerez en 2024, se encontró con un aplauso atronador en su 'Addio del passato'. A punto de morir como Violeta, hasta lloró. Puértolas no es una jovencita, tiene 52 años y un carrerón internacional. No es una diva tipo Netrebko, tampoco Eva Harrington. Me gusta de lo del domingo que no hubiera 'encore', aunque el director estuviera listo para la repetición. El Teatro Real ha abaratado los bises. No sé si por el shock (hasta los trabajadores del teatro estaban aplaudiéndola), pero Puértolas, como Netrebko por ser Netrebko, siguió. Después de agradecer. Claro que Sondra Radvanovsky estaba estupenda en esa 'Tosca' en la que la rusa no biseó y ella sí (también Jonas Kaufmann). Como escribió Gonzalo Lahoz en su día, «cantar un bis en el Real es como sacarse el carnet de conducir en Cuenca». Bien por Sabina Puértolas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estáis suscrito, inicia sesión