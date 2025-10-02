Suscribete a
En 'Un hombre que se parecía a Cunqueiro', José Besteiro también habla de Ricardo Bofill hijo. El libro, además de biografía del autor de 'Un hombre que se parecía a Orestes', es un contenedor de información ajena a Cunqueiro. Cuenta, por ejemplo, Besteiro que ... Ricardo Bofill trabajaba a sus órdenes en Canal+ como realizador ('filmaker', que diría Carlos Latre cuando lo imitaba en 'Crónicas marcianas'). Por entonces, había empezado a salir con Chábeli Iglesias, con la que luego se casaría. Como quería que la conociese lo invitó a cenar. Al día siguiente, Besteiro le dijo que era «muy maja y muy agradable», pero que no entendía qué le gustaba de ella. «Su madre, me gusta su madre», dijo Bofill. Una vez entrevisté a Juanjo Artero y le pregunté si en 'Verano azul' no le gustaba más Helga Liné (su madre en la ficción), que Pilar Torres, que hacía de Beatriz en la serie. Creo recordar que reconoció que sí que era guapa. Que a Bofill Jr. le gustara la Preysler resulta hasta normal. Sobre todo, en 1993. Y diez años después.

