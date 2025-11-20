A la inauguración de la casa de Santos Cerdán fue «un porrón de gente». Un porrón de gente vio que en ese ático de Hilarión Eslava todo era «muy bonito y lujoso». Tampoco sé si fiarme de la apreciación de ese lujo. Según el ... desglose de pagos de la trama a Cerdán hay muebles de El Corte Inglés por valor de 5.520 euros, una mesa auxiliar de 119 euros y muebles de dormitorio de Cama & Confort por 2.210 euros. Es dinero (y se supone que no será todo), pero tampoco son precios de un lujo asqueroso. Como no lo es comer de manera habitual en Sazadón. Hay que fijarse también en los polos y en las zapatillas italianas de Cerdán cuando iba de 'sport'. Claro que un alquiler del 57 por ciento de su sueldo como diputado es alto (si lo hubiera pagado), tanto como la opción a compra por un millón, que no llegó a producirse, también lo habría sido de haber salido de sus emolumentos legales.

Hay una cosa que se llama neopaquismo (porque antes hubo un paquismo). Es una corriente de interiorismo, según contó en X alguien llamado @XMihura. El paquismo es el diseño de interiores de los pisos del franquismo (de Paco) y la transición (de 1965 a 1985). Las casas de los 'boomers' y los primeros X. Las casas con gotelé, un pasillo, cocina independiente y un salón donde se reunían todos. La casa 'Cuéntame'. Ahora está el neopaquismo. Muebles modulares que se montan con una Allen, fuera el gotelé, cocina americana, altares pop, ausencia de espacios infantiles, tele de más de cincuenta pulgadas… Me he enterado de la existencia del paquismo y el neopaquismo por un artículo de Delia Rodríguez (luego he indagado). Pensé, claro, que eso del neopaquismo tenía que ver con Paqui, la mujer de Santos Cerdán. Un porrón de gente del PSOE vio en esa casa que la vida de los Cerdán no se correspondía con el sueldo de Don Santos. Dio igual. Un porrón de gente, periodistas o no, presidentes o no, han mantenido la inocencia del fiscal general del Estado. Qué va a revelar secretos. La que se nos viene encima de un porrón de gente. Según el exmagistrado Martín Pallín, es como un golpe de Estado. Mira, neogolpismo.

