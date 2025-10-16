Suscribete a
Marghanita Laski es (era) una escritora británica (1915-1988) cuya obra más recordada (y olvidada) es 'La chaise longue victoriana', que Automática Editorial ha vuelto a publicar. Fue periodista, profesora en Oxford y colaboradora del 'Oxford English Dictionary'. También era una personalidad de la radio (' ... The Brain Trust' y 'The Critics'). Y de la televisión ('What's My Line?', 'Any Questions?' o 'The Brain Trust', que fue radio y televisión). P.D. James creía que 'La chaise longue victoriana' era la «novela breve más aterradora y hábilmente contada de la década». P.D. James conoció a Laski. La consideraba formidable e intimidante y estaba segura de que podía haberse convertido en una celebridad televisiva. De no haber sido por su aversión al culto de la personalidad.

