Marghanita Laski es (era) una escritora británica (1915-1988) cuya obra más recordada (y olvidada) es 'La chaise longue victoriana', que Automática Editorial ha vuelto a publicar. Fue periodista, profesora en Oxford y colaboradora del 'Oxford English Dictionary'. También era una personalidad de la radio (' ... The Brain Trust' y 'The Critics'). Y de la televisión ('What's My Line?', 'Any Questions?' o 'The Brain Trust', que fue radio y televisión). P.D. James creía que 'La chaise longue victoriana' era la «novela breve más aterradora y hábilmente contada de la década». P.D. James conoció a Laski. La consideraba formidable e intimidante y estaba segura de que podía haberse convertido en una celebridad televisiva. De no haber sido por su aversión al culto de la personalidad.

Aunque Juan del Val tiene publicadas varias novelas (además de otros libros) y ganó el premio Primavera con 'Candela', ahora lo que más se resalta es su parte televisiva, esa que Laski también tenía. Otra televisión, claro. Cuando ganó el Primavera era el marido de Nuria Roca. Ahora, que sigue siéndolo, es escritor, pero… Él dice estar más completo en su escritura que en lo que se ve en la tele. Normal. La mayor venganza contra los otros, envidiosos o no, es ser feliz, guapo y, encima, rico. También puedes haber escrito 'El Quijote'. Pero qué le importará ahora a Cervantes ser Cervantes. Fernando Fernán Gómez sostenía que en España, más que envidia había desprecio. Desprecio a la excelencia. Envidia es querer haber escrito 'El Quijote'. Desprecio es leerse 20 páginas y soltar que menuda mierda. Eso se suele soltar a la ligera hasta sin leer.

Hay gente que merece el Planeta y gente que no. Gente que merece el Nobel de la Paz y gente que no. Adolfo Pérez Esquivel ha escrito una carta abierta a María Corina Machado: 'De Nobel a Nobel'. Imagínense. Es bonita esta frase: «El gobierno venezolano es una democracia con sus luces y sombras». No sé si Rigoberta Menchú ha dicho algo de María Corina. O de Juan del Val. Él, mientras, podría estar en una 'chaise longue' comiendo pipas.