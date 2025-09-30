En 1922 Ruano se fue al Ateneo «como el anarquista que lleva su bomba», subió a la tribuna y puso verde a Cervantes: «Ese Cervantes parece que era un manco, cosa que se confirma, porque el Quijote está escrito con los pies…». Al día ... siguiente, lo que le preocupaba era que su vilipendiado nombre estuviera bien escrito en los periódicos.

Qué gracia esa carta al director en la que un señor de Asturias escribía: «el oportuno, hagiográfico y entusiasta artículo de Rodrigo Fresán en ABC sobre la figura de Thomas Pynchon se me atragantó». Pynchon, lectura del remitente de cuando jugaba a 'snob' y postmoderno. Que si lleva décadas encarnando el declive literario norteamericano. No sé si el elogio de Pynchon habría recibido el mismo reproche si hubiera aparecido en ABC Cultural en lugar de ser una severa Tercera.

Lo de «oportuno» es por la película de Paul Thomas Anderson, que utiliza la novela 'Vineland', así que ahora tenemos muchos artículos que explican quién es Thomas Pynchon, como ese programa del No-Do de TVE que da tantas explicaciones. El señor de la carta conoce a Pynchon y por eso no le gusta. Hace unos años se puso de moda Ayn Rand, y se volvió a editar, como si no hubiéramos tenido bastante con ella de jóvenes 'snobs' (pero 'El manantial' de King Vidor sigue siendo un sí).

Cuando nuestra 'influencer', demostrando que lo era, dijo que no sois mejores porque os guste leer, podría haber añadido en una versión premium que no sois mejores porque os guste Thomas Pynchon. He conocido lectores de Pynchon muy pelmas. Casi hacían de ello una identidad. Como en los últimos años con Chaves Nogales. Tibor Fischer ('Bajo el culo del sapo') creía que el elogio que Martin Amis recibió por 'Experiencia' fue su perdición. En la reseña de 'Perro amarillo' escribió: «Se le ha metido en la cabeza que puede escribir cualquier cosa y será venerado como Moisés con las tablas». Lo malo no son Amis, Pynchon, Chaves Nogales o quien sea, son los que nos dan la tabarra con ellos. La gracia de Ruano estuvo en meterse con alguien incontestable. De eso ya no queda. Sólo Maxibón.