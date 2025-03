El presidente de Sri Lanka promovió (estableció) el paso a la agricultura orgánica. Y las gentes, que diría la ministra del extraño prestigio, se le han metido en la cama y la piscina. Y no como esos gitanos en una urbanización de Molina de Segura ( ... pueblo de Charo Baeza) que okupaban un chalet sólo los fines de semana. Esto parece más bien el fin del mundo que nos han pretendido vender como necesario. Lo que fue una promesa electoral a diez años la puso en marcha el gobierno de Rajapaksa (sí, el nombre parece de una canción de Las Ketchup) y prohibió la importación y el uso de fertilizantes y pesticidas sintéticos. Los dos millones de agricultores tuvieron que pasarse a lo orgánico. Y, vaya, qué sorpresa, la producción del arroz cayó un 20% los seis primeros meses. El país, que había sido autosuficiente, tuvo que importarlo. Y quien dice el arroz, que subió el 50% su precio, dice la cosecha de té. El principal producto del país (lo que más exportaba) y fuente de empleo se fue a hacer puñetas. Luego hubo compensaciones, pero sirvieron de poco. Para Sri Lanka el paso a lo orgánico ha sido el paso a la ruina y a la piscina del presidente. Al caos.

He leído estos datos en ULÛM, plataforma de divulgación científica. Con ese presidente también llegó la pandemia y la destrucción del sector turístico, que en 2019 suponía la mitad de las divisas. Al presidente le ayudó Viyathmaga, un chiringuito de la sociedad civil. Promotores del disparate orgánico. Los magufos triunfaron sobre los científicos, a los que se despreció. Y claro que el actual precio de los fertilizantes también habría sido un problema, pero no como el que ha producido la banalidad del bien y sus negocietes. Lo orgánico está muy bien como nicho pijo para consumidores acomodados, pero no como obligación. Y menos si pretendes alimentar a mucha gente. La ideología no da de comer.

Estar en sintonía con la naturaleza, de lo que Rajapaksa ha presumido hasta hace poco, tampoco. Y no ha llegado a tiempo lo de levantar la prohibición de fertilizantes sin restablecer los subsidios (que es algo, los subsidios, que desde el principio quisieron ahorrarse estos genios del mal pretendiendo ser lo contrario). Y no servirá de aviso el aleteo de la mariposa en Sri Lanka. Como sirve de poco recordar lo muy perjudicial que fue, que ha sido el '¿Nuclear? No, gracias'. Nuclear, sí, gracias. Impuesto sobre los hidrocarburos, no, gracias. Agenda, 2030. Te la metes por donde te quepa.

Pedro Sánchez, que es muy agenda 2030, también es muy de países libres. De España y el País Vasco (aunque él dice Euskadi). Sus pactos con Bildu le parecerán orgánicos y sostenibles. Él se parecerá a sí mismo resiliente. Y aunque la teoría del caos y el efecto mariposa expliquen que el universo es impredecible, hay cosas que saltan a la vista. Como las gentes en tu piscina.