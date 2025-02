Pocas cosas hay más entretenidas que unos Juegos Olímpicos, aunque cada vez parezcan más los Juegos Reunidos Geyper. Casi espero la competición de Los Cuadros (lo de los palitos). Ganan mucho unos Juegos cuando se celebran en tu mismo horario. Pero claro que siempre nos ... levantaríamos a ver una final de baloncesto entre España y Estados Unidos. En unos Juegos de invierno siempre echamos fascinados un vistazo al curling, aunque jamás lo hayamos practicado ni lo vayamos a practicar. La mopa y el camping gas los podemos conseguir, pero la pista de hielo es más complicada. Lo vemos y pensamos que eso podríamos hacerlo nosotros. Como en los 60 había quien pensaba que, con un poco de valor, podría hacer lo de El Cordobés. No se necesitaba arte, solo entrenar el salto de la rana. Muchos años después, y sin toros, pasó con Belén Esteban. La gente la veía en televisión y decía: eso lo hago yo. Pues ponte, a ver si te sale, porque a nadie le ha salido como a ella.

Este año el eso lo hago yo ha venido del 3x3, que suena a programa de Julia Otero ('3x4') o a programa de Tenaille y Milá ('Dos por dos'). Con Simone Biles no lo decimos, por eso le damos más valor. No digo que no lo tenga el baloncesto 3x3 (encima, Doña Letizia y Don Felipe han estado animando). Y mira, si los partidos son en la plaza de la Concordia, donde la guillotina, me pueden poner partidos de canicas.

Me he subido a una barra de equilibrios en el instituto, pero casi nos daban sobresaliente por subirnos, caminar, hacer un equilibrio hacia delante, hacer otro en cuclillas (ambos con las dos piernas) y bajarnos con dignidad. Y cualquiera ha jugado al baloncesto 3x3 (o 2x2 o 1x1) en una canasta, aunque no lo llamáramos así. Igual que hemos jugado al metegol (Carlos Herrera lo llama ataque gol). Una sola portería, un portero para todos y cada uno atacaba por su cuenta.

Todo es más soportable con las vidas de repuesto que te proporcionan el cine o tu equipo favorito. La vida también es más aguantable cuando jaleamos y elevamos a un podio cualquier actividad de esas que no hacen los animales.