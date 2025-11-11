Suscribete a
La inutilidad puede pasar inadvertida en una situación de normalidad, pero no en una extraordinaria

Rosa Belmonte

Como diría La Veneno, ¿esta tarántula de dónde ha salido? El nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de 34 años. Isabel Coixet, que ha vivido el advenimiento dando clases en la Universidad de Nueva York, escribió que su jefa de campaña, de 27 años, ... diseñó la mejor campaña, con 100.000 voluntarios haciendo vídeos virales. Y que la gente joven lo mira como si fuera un antídoto. Ahí está el entusiasmo y la esperanza. Enfrente, Andrew Como, un político tan tradicional que hasta tiene su escándalo sexual. Los jóvenes han ido a Zohran con la misma esperanza que mini Tom Hanks en 'Big' a Zoltar para pedirle un deseo. Tres de cada diez votantes eligieron a Mamdani en contra de Trump. Contra el fascismo, parece. La confianza real por encima de la competencia presunta. Los problemas importantes tienen soluciones complejas y tanto este musulmán como quien quiere echar a los musulmanes suelen tener soluciones sencillas y rápidas. El señorito de cuna meneada en ambiente intelectual (hijo de la cineasta Mira Nair y Mahmood Mamdani, académico marxista de Columbia) ha propuesto el control de los alquileres y la gratuidad de los transportes o las escuelas infantiles. Lo que importa. Otra cosa es que haya dinero para ello. O que el control de los alquileres sirva para algo. Que sepa hacer lo que promete. Que sea capaz.

