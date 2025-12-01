Suscribete a
Deshumanización es una de esas palabras que ahora no se quitan de la boca, como verbalizar

Rosa Belmonte

Qué envidiable la autoestima de Sánchez cuando dice que la derecha vive en un Black Friday permanente para aferrarse al poder. Me acuerdo de C.S. Lewis: «Lo que ves y escuchas depende de qué tipo de persona eres y desde qué punto estás mirando». ¿ ... Desde un espejo? Es verdad que tenemos a este señor de un lado y, de otro, a un buen Juan. Da igual si Pilar Alegría sostiene que el PP practica una «oposición furibunda de ataque y derribo y de deshumanización». Deshumanización es una de esas palabras que ahora no se quitan de la boca. Como verbalizar. La memez de la deshumanización será también lo que hace Médica y Madre llamando a Ayuso «dictadorzuela de Chamberí». Ha escrito Rosa Conde, política de otros tiempos, que alguien tiene que detener la crispación. Hija, si la legislatura se empezó plantando un muro.

