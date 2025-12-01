Qué envidiable la autoestima de Sánchez cuando dice que la derecha vive en un Black Friday permanente para aferrarse al poder. Me acuerdo de C.S. Lewis: «Lo que ves y escuchas depende de qué tipo de persona eres y desde qué punto estás mirando». ¿ ... Desde un espejo? Es verdad que tenemos a este señor de un lado y, de otro, a un buen Juan. Da igual si Pilar Alegría sostiene que el PP practica una «oposición furibunda de ataque y derribo y de deshumanización». Deshumanización es una de esas palabras que ahora no se quitan de la boca. Como verbalizar. La memez de la deshumanización será también lo que hace Médica y Madre llamando a Ayuso «dictadorzuela de Chamberí». Ha escrito Rosa Conde, política de otros tiempos, que alguien tiene que detener la crispación. Hija, si la legislatura se empezó plantando un muro.

¿Será deshumanización lo de 'South Park' con Trump? Una serie con audiencia y tan gamberra como siempre. En la temporada 28, Trump ha embarazado a Satán. Peter Thiel, el fundador de PayPal, que sabe mucho del Anticristo (todo según 'South Park'), cuenta a los niños que, para que no tuviera descendencia, Dios redujo a Satán el tamaño del ojete al de un alfiler. No podía tener «bebés porculeros». Hasta que llegó Trump y pudo introducir su pene chiquitín por ahí. Vance también es malísimo. Pero la peor parada es Pam Bondi, fiscal general de los Estados Unidos. Siempre lleva caca en la cara, en la nariz. Por comerle el culo a Trump. Y como no quiero que manden cartas a la defensora del lector quejándose de mi lenguaje, hasta aquí el cuentecito de los dibujos animados con la deshumanización del presidente de EE. UU. y de su fiscal general. Ni Trey Parker ni Matt Stone, ricos por la serie, se van a achicopalar, que diría Maduro. Nada ni parecido se ha hecho aquí con el fiscal general.

Han detenido al que agarró una teta a una de las Femen en la misa por Franco el 20-N. No toques, ¿por qué tocas?, que diría Amador en 'La que se avecina'. El fascismo tiene manazas. Ese hombre no parecía lector de e.e. cummings («Nadie, ni siquiera la lluvia tiene las manos tan pequeñas»). Por otro lado, el presidente de RTVE ha denunciado el acoso sufrido el domingo por la reportera Laura Pavía mientras informaba en directo para el Canal 24 Horas desde Ferraz. Había concentración de Revuelta, organización afín a Vox. «Fascistas haciendo cosas de fascistas dentro del clima creado contra la televisión pública y sus profesionales». Vale, ¿pero por qué no mandan al tío más grande de la redacción? Claro que lo que veo y escucho depende de qué tipo de persona soy y desde qué punto miro. Soy una mujer. Desde ahí miro. Y sé que me van a tocar la tetas si las llevo al aire y que no me van a dejar informar tranquilamente. Pero no me cuenten que esa es la derecha Black Friday que viene. Eso es gentuza porculera.