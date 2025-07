La civilización y la barbarización parecen ir de la mano. Mientras esperaba mi turno en una oficina de la Seguridad Social, leí un cartel con este letrero: «Aviso. Se informa que, ante cualquier AMENAZA o AGRESIÓN FÍSICA o VERBAL (sic) hacia su personal, la ... Dirección General de este Organismo cursará, en su caso, la pertinente DENUNCIA por la vía PENAL». Sorprende (o no) que haya que poner eso por escrito. Y con tantas mayúsculas, para que se entienda mejor. Por otro lado, el presidente de la Conferencia Episcopal pide «decoro» para ir a misa. En su última carta pastoral, Luis Argüello, escribe que «el pueblo santo de Dios ha de cuidar cómo viene vestido a la Eucaristía». También se dirige a los curas: «El sacerdote, con el alba y con la casulla. No es buena disculpa decir: como hace mucho calor, en este tiempo no me pongo casulla». De la lectura de X se entiende cómo se las gasta el personal y qué cosas hay en su cabeza. Una usuaria escribe: «Me han hecho cubrirme los hombros en una iglesia (católica!) random de roma (más sic). Pero luego decimos que si el islam es machista…». Amárrame los pavos. Seguro que van a cualquier mezquita en el extranjero y no ponen pegas a vestirse con EPIS.

Me produce perplejidad que se digan y piensen cosas semejantes. Pero pasa con el bidé y esas personas que sostienen que el bidé es una asquerosidad, que hay que ducharse. Como si fueran excluyentes. Como si usar el bidé evitara la ducha. Me he acordado de este clásico de la higiene por otro tuit que me ha dejado turulata: «El papel higiénico se tira en el inodoro y no pienso discutirlo con nadie. Tener papeleras en el baño es un asco». Amárrame los pavos, bis. No sé, entre la gente normal la papelera es para tirar la funda de las lentillas desechables, los algodones desmaquillantes, los aplicadores plásticos de los tampones… Luego que si vienen 'jovenlandeses' con costumbres que no son las nuestras. Empiezo a dudar de cuáles son nuestras costumbres, aunque crea que a misa no se va con los hombros al aire o con pantalones cortos. Pero seré una antigua.

