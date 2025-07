Sarandonga cuchíbiri cuchíbiri, achilipú, aserejé, chiribiribirí pon pon pon pon. Letras en canciones españolas. El chiribiribirí es de 'María Isabel', que se ha muerto Josele, de Los Payos, su autor. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Chiribiribirí, pon ... pon pon pon. Una genialidad. La canción del verano, del verano que sea, une a los españoles tanto como el odio a Montoro. La indignación por la corrupción no impide la satisfacción por que Montoro se lleve lo suyo también de otra manera. Aunque luego no se pueda probar toda esa sinvergonzonería. La corrupción es como la canción del verano. Transversal, atemporal. Ahora dicen sistémica, sea lo que sea.

Nunca nos ha gustado Montoro, pero parece que tampoco nos gusta que los jóvenes lo pasen bien. Con el documental de Carlos Alcaraz, hubo quien se molestó por sus desconexiones en Ibiza. ¿Qué es eso de pasárselo bien y no entrenar? Menos mal que ha llegado Lamine Yamal y sus enanitos a superar la apuesta. A ver, Mágico González caía mejor que cualquier otro futbolista. También cae bien Candela Peña, otra cosa es lo que digan quienes tienen que trabajar con ella. Pero a mí que me la echen en todas las entrevistas que quieran. Así, a distancia. Tan cerca (tan graciosa), tan lejos. ¿Y las parrafadas que se echa en 'Furia', la serie de Félix Sabroso en HBO? Es una versión patria y pobre de la Anna Wintour de 'El diablo viste de Prada' explicando a Anne Hathaway la importancia de la moda.

El cancionero español es España. El que se entiende y el que no, pero nos sigue pareciendo de lo más normal, aunque no sepamos qué significa. Como muchos no saben lo que significa prístino o aplicar, por mucho que lo usen. «Vente misiana Juana, vente misiana, misiana Juana». Misiana Juana no es nadie, no es nada. Los Chichos nos han dicho que no es más que un latiguillo que se usa como el achilipú, apú, apú de La Terremoto. Ni más ni menos.

Tenemos claro qué clase de rico seríamos e impartimos clases de ser en la riqueza. Lo lógico es que nunca lo podamos demostrar. Chiribiribirí, pon pon pon pon.