Mi amiga Paloma Rando repite que España es el mejor país. Las amigas le hacemos coro. Las razones no suelen ser las que llevan a un país a ser potencia mundial. O imperio, como fuimos. Incluso fuimos el país de Imperio Argentina. Olecatapún. Las razones ... pueden ir de la mera existencia de Lola Flores (y Lolita) al cachondeo con un asesino yihadista (el hijo de la Tomasa). No me extraña que Hilaria (o Hillary), la mujer de Alec Baldwin, fingiera ser española.

'The Newsroom', la serie de Sorkin sobre una televisión, empieza con una escena que se repite mucho. Ese momento en que una chica pregunta a Jeff Daniels por qué EE.UU. es el mejor país del mundo. Y Jeff Daniels suelta un discurso demoledor sobre por qué no lo es. Vale, admitamos que todo eso es cierto, que no es leyenda negra. Pero claro que EE.UU. era el mejor país (mejor siendo defectuoso). El nuevo mandato de Trump parte de la paradoja de pretender 'make America great again', hacer otra vez grandes a los Estados Unidos, con acciones que lo dejan a la altura del betún. O por debajo. Con los ejemplos de la política militar en el extranjero, más allá de la humillación a Zelenski en el Despacho Oval. Con ese ahí te pudras global. Salvo con Netanyahu (es inquietante que en la reunión del lunes en la Casa Blanca fuera vestidos igual). Con esa política comercial del 'aracelggedon'. Y lo que es peor, la manera matonista de explicarla, si eso son explicaciones. Cómo vas a hacer 'America great again' si se abdica de ser el guay hermano mayor al que quieres visitar. Ese país que todavía es el que ayudó a Europa en las dos guerras mundiales del siglo XX. El país de la 'auctoritas' y el de la 'potestas' ha pasado al autoritarismo comercial y a tripular el avión de 'Aterriza como puedas'. La serie 'Soviet Jeans', ambientada en la URSS de 1979, es una metáfora anticuada. Queremos iPhones, pero de los vaqueros americanos podemos prescindir. Sólo esperamos que el avión aterrice a los mandos de Julie Hagerty. O a los de Alfredo Landa, que lo hizo con helicóptero en 'Cateto a babor'. En el mejor país.

