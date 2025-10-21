Con el decimosegundo y último juicio de Gürtel se ha recordado que Mariano Rajoy dijo aquello de «Esto no es una trama del PP como algunos pretenden, esto es una trama contra el Partido Popular». No sé si esta frase estará en el libro ... que va a publicar pronto don Mariano. El último juicio de Gürtel es por delitos fiscales y blanqueo. Aunque pueda parecer un asunto amortizado, todavía nos pasmamos (y el juicio sigue hasta el 20-N). Correa va de Lola Flores. El tío no hacía ni la declaración de la renta. De patrimonio, ni hablamos. En la vista del lunes dijo que era imposible que se acordara de algunas cosas tras 20 años. Pero de que no pagaba impuestos sí se acordaba. Lola Flores no había hecho la declaración de la renta durante los años 82, 83, 84 y 85 y le calcularon que había ganado 200 millones de pesetas. Fue absuelta en primera instancia, aunque la fiscalía pedía una multa de 145 millones más dos años y un mes de prisión. No se pudo establecer la cuantía del fraude. El TS la condenó a multa de 28 millones, pero no a prisión. El fiscal fue Luis Jordana de Pozas, entonces de 31 años. Lola Flores le llamaba chiquillo. «Chiquillo, qué cantidad de datos te caben en la cabeza».

Leopoldo Puente ha citado en el TS al exgerente del PSOE y a una empleada del partido por las entregas opacas de dinero. La primera diligencia encaminada a ver si hubo financiación irregular. A quien el PSOE sí ha financiado ha sido a Mariano Moreno (pese al Mariano, dan ganas de decir Cantinflas; claro, que como el segundo apellido es Pavón, también dan ganas de decir 'el niño de los dineros'). Menudo chollo presidir Enusa, que aprovisiona de uranio enriquecido a las empresas eléctricas. Oye, 245.906, 06 de sueldo. Sabemos que Koldo, un tipo organizado, llevaba cuatro sobres. El del ministerio, el del partido, el de los gastos personales y el de las putas. Pero, ¿el dinero para llenarlos de dónde salía? Ahora que Puente ha llamado al exgerente premiado y quitado de en medio podremos saber si la trama es contra el partido o del partido. Ja, ja, ja. ¡Qué vamos a saber!

