vivimos como suizos

¿Ahora sí?

Correa va de Lola Flores, sin ser un artista de esa categoría. No hacía ni la declaración de la renta

Qué pena, pena

Pipas en la 'chaise longue'

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Con el decimosegundo y último juicio de Gürtel se ha recordado que Mariano Rajoy dijo aquello de «Esto no es una trama del PP como algunos pretenden, esto es una trama contra el Partido Popular». No sé si esta frase estará en el libro ... que va a publicar pronto don Mariano. El último juicio de Gürtel es por delitos fiscales y blanqueo. Aunque pueda parecer un asunto amortizado, todavía nos pasmamos (y el juicio sigue hasta el 20-N). Correa va de Lola Flores. El tío no hacía ni la declaración de la renta. De patrimonio, ni hablamos. En la vista del lunes dijo que era imposible que se acordara de algunas cosas tras 20 años. Pero de que no pagaba impuestos sí se acordaba. Lola Flores no había hecho la declaración de la renta durante los años 82, 83, 84 y 85 y le calcularon que había ganado 200 millones de pesetas. Fue absuelta en primera instancia, aunque la fiscalía pedía una multa de 145 millones más dos años y un mes de prisión. No se pudo establecer la cuantía del fraude. El TS la condenó a multa de 28 millones, pero no a prisión. El fiscal fue Luis Jordana de Pozas, entonces de 31 años. Lola Flores le llamaba chiquillo. «Chiquillo, qué cantidad de datos te caben en la cabeza».

