Venía yo de estar rodeada de mujeres estupendas y poderosas, independientes, talentosas y brillantes, con ideas propias, cuando me encuentro con las declaraciones mohínas de cierta actriz. No sé qué es lo que pasa últimamente, que todas las actrices que dicen cosas (las mismas siempre, ... tampoco les quiero mentir) son desconocidas por mí. Si su nombre me suena, no conozco ninguna de sus películas; si conozco sus películas, no recuerdo su nombre (y, a veces, ni sus caras). Mi madre dice que todo empezó a joderse cuando en el '¡Hola!' dejaron de aparecer las mansiones en lugares exóticos de princesas desconocidas para aparecer los dúplex en Paracuellos de concursantes desconocidos de 'realities' y las exclusivas de las famosas dejaron paso a las exclusivas de sus hijos. Y yo creo que tiene razón. No porque sea mi madre, que también, sino porque ese es el momento en el que yo dejé de abrir el '¡Hola!' en el dentista y empecé a abrir el 'Historia'. Y por algo sería. Pero yo no he venido hoy a la tecla a hablar de mi madre, sino de la actriz desconocida por mí. Sé que es monina y que estaba en 'La revuelta', ese programa de Broncano que nació para hacer la competencia a 'El hormiguero' y que anda semicomatoso entrevistando a quien puede y cuando puede. Allí estaba la actriz cuando dijo que había sido «una liberación» interpretar a una mujer que no tiene problemas en decir lo que piensa aunque ponga al de enfrente incómodo. Que a las mujeres, dice, se nos permite poco no tener filtro, tener carácter, decir lo que pensamos, ser abruptas en la forma de hablar, masculinas… Que siempre tenemos que estar moderándonos. Broncano le daba la razón, el público aplaudía enfervorecido, ella asentía satisfecha. Y yo me moría un poco de vergüenza ajena. Y como resulta que a mí me pagan justo por lo que ella dice que las mujeres no podemos hacer (o lo podemos hacer poco), que es decir lo que pensamos, pues aquí vengo, sin filtro y a lo mero macho, a decir que me aburre enormemente escuchar estas simplezas en boca de señoras adultas. A ver, actriz desconocida por mí, desde aquí te lo digo: tú puedes perfectamente decir lo que quieras, no tener filtro, incomodar a alguien, tener una mala leche difícilmente manejable, mantener formas abruptas en el hablar o comportarte de manera más masculina que un estibador portuario hasta las cejas de ron. Puedes hacer lo que quieras. A ti lo que te pasa, déjame que te diga, es que quieres que ante eso, ante tu optar por la mala educación, nosotros digamos «es que ella es así» y traguemos. O que ante tus axilas sin depilar y tu comportamiento tosco sigamos pensando que qué mona y qué adorable y se le puede llevar a cualquier sitio. Y, mira, no. Siéntete libre de ser tú misma, pero deja que nosotros lo seamos para decidir que no nos gustas. Exactamente lo mismo que hacemos frente a un varón, tampoco te creas, rica.

