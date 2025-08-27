Suscribete a
ABC Premium
Espionaje
El CNI y agencias de otros 12 países acusan a China de ciberataques a gobiernos y sectores críticos

ARMA Y PADRINO

Menorca antifa y sin turistas

Belarra y Montero pueden gritar que las islas son para los que las habitan y, tras leve fundido a negro, aparecer en bikini en una cala balear tan ricamente

La moda de abroncar al ciudadano

Cinco imputaciones, cinco

Rebeca Argudo

Rebeca Argudo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Con el verano me pasa como con las navidades (y como con todo): cuanto más de moda está odiarlo, más me gusta. A este paso, acabará gustándome hasta el Primark de Gran Vía. Y justo ahora que languidece y ya huele a septiembre, me gusta ... más todavía. Dijo hace poco alguien (no recuerdo quién y me encantaría reconocerle el hallazgo) que agosto es un domingo demasiado largo y, la última quincena, su interminable tarde. A lo mejor es por eso, por el tedio nostálgico previo a la vuelta a la rutina, por lo que a las mismas que hiperventilan si en las islas hay turistas les da por ser viajeras y fotografiarse en los baños de sus bares. Pero no en cualquier baño, no. Las ciudadanas Ione Belarra e Irene Montero (o Ione Montero e Irene Belarra) posaban en uno en cuya pared pone, con anarcosindicalista caligrafía, «Menorca antifa y antirracista». Y lo hacían sonrientes, mucho, como si en lugar de ante la prueba de un acto vandálico estuviesen frente a un monumento histórico, ante la señal de todo lo bueno de lo que es capaz la mano del hombre. Y a lo mejor era así en sus cabezas, convencidas de que aquello era un compendio del saber y no el garabato de un beodo. Mira, no sé, ellas se estremecen ante la consigna como yo ante el arte, que de todo hay. Y no es peor ni mejor, solo diferente. Yo, ante las pintadas en los aseos, solo puedo pensar en la galleta que se iba a llevar el artista si es hijo mío (o de mis amigas) y lo pillo con las manos en la masa. Me da igual que ponga que Menorca es antifa o que Quique Peinado es un cochino.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app