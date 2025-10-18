Suscribete a
ABC Premium

Arma y padrino

El debate no admite debate

El debate es la manera más eficaz de avanzar en el conocimiento

Duelos y quebrantos

A la izquierda se le atraganta la actualidad

Rebeca Argudo

Rebeca Argudo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El cambio climático no admite debate, el genocidio en Gaza no admite debate, el aborto no admite debate. Hay temas que, para los que siempre están en el lado bueno de la historia, no admiten discusión. Y si son los asuntos polémicos, aquellos en ... los que no hay consenso, los que no admiten debate, se acabó lo que se daba: el debate no admite debate. No vamos a ponernos a debatir sobre aquello en lo que estamos de acuerdo, sobre si el agua moja o el cielo es azul. Aunque ya nos advirtió Chesterton de que llegaría el día en que nos veríamos obligados a desenvainar una espada para poder afirmar que el pasto es verde. Ahora ya hay temas, los que determine la moralidad hegemónica, que no admiten discusión. Son así y punto. Y coinciden misteriosamente con el asunto concreto que sirva en ese momento preciso para desviar la atención del nuevo escándalo conocido, el más reciente, que salpique al entorno más cercano al presidente. Serendipia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app