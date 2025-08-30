Suscribete a
ARMA Y PADRINO

Casi creíbles

Casi al mismo tiempo que un cargo de este Gobierno abre la boca, se empeña la realidad en mostrarnos el reverso

Rebeca Argudo

Rebeca Argudo

Casi al mismo tiempo que el ministro de Transportes, Óscar Puente, sostenía sin sonrojo que el tren en España vive ahora su mejor momento, y que no hay hoy aquí mi miajita de caos ferroviario, se suspendía la circulación del AVE entre Madrid y ... Andalucía por un incendio en el vagón en Ciudad Real y más de doscientas personas eran evacuadas.

